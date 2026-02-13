Tra Binago e Vedano Olona un nuovo anello nel verde: 9 chilometri nel Parco Pineta

Il Parco Pineta si arricchisce di un nuovo tassello dedicato agli amanti della natura e dello sport all’aria aperta. Il Comune di Binago ha ufficializzato la realizzazione di un percorso naturalistico ad anello che si snoda per circa 9 chilometri, creando un suggestivo collegamento tra il territorio di Binago e quello di Vedano Olona. Il tracciato, immerso nel verde dell’area protetta di Appiano Gentile e Tradate, punta a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio ambientale locale.

Un anello tra boschi e mobilità dolce

Il nuovo itinerario è stato progettato per essere interamente fruibile sia a piedi che in bicicletta, rispondendo alla crescente domanda di percorsi dedicati alla mobilità dolce e al turismo lento. «Invitiamo cittadini e famiglie – l’appello del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Binago – a scoprire questo nuovo itinerario nel rispetto del Parco e del territorio». L’anello rappresenta non solo una risorsa ricreativa, ma anche un modo per riscoprire angoli meno noti del Parco Pineta, promuovendo uno stile di vita sano e a contatto con l’ecosistema boschivo.

La sinergia dietro il progetto

La nascita di questo percorso è il risultato di una proficua collaborazione tra il settore pubblico e diverse realtà del territorio che hanno messo a disposizione competenze e risorse. Un ruolo centrale è stato svolto dall’associazione IBEX TEAM ASD, che ha curato la realizzazione pratica del progetto. L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’importanza di questo lavoro di squadra, fondamentale per tradurre l’idea in un tracciato concreto e fruibile dalla collettività.

Segnaletica e creatività: i contributi locali

Oltre all’impegno tecnico, il sentiero si distingue per la cura dei dettagli, resa possibile grazie a donazioni e contributi artistici. La segnaletica che guida gli escursionisti lungo i 9 chilometri è stata realizzata grazie al materiale donato da Massimo Besseghini (Quatr’As), mentre l’aspetto visivo e creativo è stato arricchito dal tocco di Marika Rodigani (Marika_R_Art). «Esprimiamo un sentito ringraziamento – il commento dell’Amministrazione Comunale – a tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso di valorizzare il nostro patrimonio ambientale».