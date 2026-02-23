A Binago arriva il Comandante Alfa: serata su legalità e lotta al terrorismo

Un incontro dedicato ai temi della sicurezza e della testimonianza civile quello che vedrà protagonista una delle figure più iconiche dell’Arma dei Carabinieri. Venerdì 14 marzo, alle ore 21.00, il Cine Teatro di Binago ospiterà il Comandante Alfa, co-fondatore del GIS (Gruppo di Intervento Speciale), per una serata incentrata sul binomio «Legalità e Terrorismo».

Un’istituzione dell’Arma a Binago

L’evento, promosso e organizzato dalla International Fight Academy (IFA) Antiterrorismo e dall’Accademia Comandante Alfa, rappresenta un’occasione rara per ascoltare dal vivo l’esperienza di chi ha vissuto in prima linea decenni di storia operativa italiana. Il Comandante Alfa, la cui identità rimane protetta dal celebre mefisto, è una figura chiave per comprendere l’evoluzione delle tecniche di intervento speciale e la lotta al terrorismo nel nostro Paese.

L’impegno per la legalità

Il tema della serata verterà sulla diffusione della cultura della legalità, un obiettivo che il Comandante persegue da anni attraverso incontri pubblici e nelle scuole. Il patrocinio del Comune di Binago sottolinea l’importanza istituzionale di un appuntamento che punta a sensibilizzare la cittadinanza su temi delicati e attuali, offrendo una prospettiva privilegiata sulle dinamiche della sicurezza nazionale.

Dettagli dell’appuntamento

La conferenza si terrà presso la struttura di viale Dei Caduti 2 a Binago. L’ingresso alla serata è libero e gratuito, permettendo così la più ampia partecipazione possibile ai residenti del territorio e agli interessati provenienti dai comuni limitrofi. L’iniziativa vede inoltre il supporto di realtà locali come l’azienda Lucca e Garage Manzato di Malnate.