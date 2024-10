Grande Castagnata d’Autunno al Parco Alto Milanese

Domenica 13 ottobre al Parco Alto Milanese ci sarà la Grande Castagnata d’Autunno, un pomeriggio speciale dedicato

all’autunno per festeggiare tra i colori del parco, con caldarroste e Vin Brulé gratuito, accompagnato da musica popolare, spettacoli emozionanti e animazioni divertenti per i più piccoli.

Programma della giornata:

– Ore 9.45: Passeggiata alla scoperta del Parco Altomilanese

– Ore 15.00: Commemorazione del Sindaco Mirella Cerini

– Dalle ore 15.30: Spettacolo per bambini “C’era due volte un Re” a cura di Aps Arca di Noe : Siete Attraverso il teatro di narrazione, la musica dal vivo e il teatro di figura due attori porteranno i piccoli e grandi

spettatori nell’ affascinante mondo dei cantastorie.

Uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia.

– Musica popolare dal vivo con il gruppo Insubres

Vin Brulé e Castagne saranno distribuiti a offerta libera! Il ricavato andrà a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano.

L’evento è organizzato dal Consorzio Parco Altomilanese in collaborazione con i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e

Legnano.

Fb: https://www.facebook.com/share/DPJnZdVc5PPgUSud/?mibextid=9l3rB