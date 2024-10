Guasto alla linea elettrica a Garbagnate: circolazione sospesa tra Milano Bovisa e Saronno, disagi per i pendolari Trenord

“Circolazione con gravi criticità” recita l’avviso sul sito di Trenord.

Questa mattina, martedì 8 ottobre, i pendolari di Trenord hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo disagio: la circolazione ferroviaria è stata sospesa, poco dopo le 6 del mattino, tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno a causa di un guasto alla linea elettrica verificatosi nella stazione di Garbagnate Milanese.

Al momento, (7.30 del mattino ndr) sono in corso gli interventi dei tecnici di FerrovieNord per ripristinare la situazione. Nel frattempo, la sala operativa, in accordo con il gestore della linea, ha predisposto alcune variazioni di circolazione per garantire alternative ai viaggiatori.

Le alternative per i pendolari:

I treni non circolano tra Milano Bovisa e Saronno, ma i viaggiatori possono optare per le seguenti soluzioni:

Direttiva S9 in direzione Albairate, con fermata a Seregno per poi proseguire con la linea S11 in direzione Como/Chiasso fino a Camnago FN e da lì prendere un treno per Milano Cadorna.

Direttiva S11 in direzione Milano Porta Garibaldi/Centrale.

Direttiva S9 in direzione Albairate per raggiungere Milano Greco Pirelli/Lambrate.

Come sempre, in queste circostanze, i pendolari sono invitati a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti per ulteriori variazioni o ripristino della normale circolazione.