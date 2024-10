Halloween a Castronno: una ciclabile da paura IV

La Pro Loco di Castronno, con il patrocinio del Comune, organizza la quarta edizione di Una Ciclabile da Paura, un percorso spaventoso per celebrare la notte di Halloween. L’evento si terrà il 31 ottobre 2024, dalle 18:00 alle 20:00, con partenza dal sottopasso del cimitero di Castronno.

I partecipanti partiranno in piccoli gruppi e attraverseranno un percorso ciclabile che promette brividi e sorprese, rendendo la notte delle streghe un’esperienza indimenticabile. È richiesto che i minori siano accompagnati da un adulto, e saranno rigorosamente vietate fiamme libere, fuochi e petardi.

Cena e intrattenimento all’Area Feste

A partire dalle 19:00, sarà possibile cenare presso l’area feste, dove saranno organizzati anche piccoli intrattenimenti per chi preferisce non partecipare alla camminata. Un’ottima occasione per godersi l’atmosfera di Halloween con tutta la famiglia, senza rinunciare al divertimento.

Prenotazioni

Per partecipare all’evento, è consigliata la prenotazione entro il 29 ottobre 2024, tramite questo link.