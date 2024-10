Halloween da brivido a Galliate Lombardo: festa gratuita per grandi e piccini il 31 ottobre

La sera del 31 ottobre 2024, Galliate Lombardo si trasformerà in un villaggio spettrale per una festa di Halloween da non perdere! L’evento, organizzato dalla Pro Loco, è pensato per coinvolgere tutta la comunità locale e ospiti di ogni età con attività “da paura”, musica, balli e gustose sorprese gastronomiche.

La serata prenderà il via alle 20:30 con l’ingresso al “Percorso della Paura,” un tragitto speciale che partirà dalla piazza davanti al municipio e promette di regalare brividi e divertimento per tutti. Successivamente, alle 21:00, il cuore della festa si sposterà in piazza Parrocchiale, dove i partecipanti potranno godersi musica e balli in compagnia.

Per completare la serata, saranno disponibili panini e birra per rifocillarsi tra un ballo e l’altro. L’evento è gratuito e aperto a tutti, un’occasione perfetta per le famiglie di vivere insieme la notte più spaventosa dell’anno.