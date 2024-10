I controlli con autovelox sulle strade di Lombardia

Nuovi controlli mobili con autovelox sulle strade di Lombardia.

Ma dove sono gli autovelox in Lombardia?

Ecco le postazioni previste dalla Polizia Stradale nella settimana 21-27 ottobre 2024 sulla rete principale, Statali, Provinciali e in alcuni casi anche autostrade.

Martedì 22 ottobre 2024

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga, Lecco

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Mercoledì 23 ottobre 2024

Autostrada A60, Varese

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate, Varese

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi, Lodi

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Giovedì 24 ottobre 2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Venerdì 24 ottobre 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi, Lodi

Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana, Bergamo

Strada Comunale SC Triuggio SP 135, Monza Brianza

Sabato 25 ottobre 2024

Strada Statale SS 9 Dir Tangenziale Est Lodi, Lodi

Strada Provinciale SP 91 della Val Calepio, Bergamo

Dove sono gli autovelox fissi in Lombardia

Va ricordato che ci sono anche quattro autovelox fissi della Polizia Stradale sulla Ss 336 “di Malpensa”: due in direzione ovest, in territorio di Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, in territorio di Lonate Pozzolo (Varese) e Mesero (Milano). A Vanzaghello c’è un’altra postazione gestitta da Città Metropolitana.