I politici incontrano i lavoratori dell’Ilma Plastica di Gavirate

Il fallimento della Ilma Plastica di Gavirate ha lasciato 140 lavoratori senza una prospettiva e ammortizzatori sociali, per il momento, nel caso decidessero di rimanere. Potrebbero aspettare fino a quattro mesi prima di poter accedere a un ammortizzatore sociale. Per questo motivo nell’ultima assemblea, Davide Maragna della Filctem Cgil si augurava che la curatrice fallimentare decidesse per i licenziamento collettivo. Il timore è che, senza la tutela della cassa integrazione, molti lavoratori diano le dimissioni per giusta causa, svuotando progressivamente l’azienda delle sue professionalità. In queste condizioni difficilmente La Ilma Plastica troverà un’acquirente.

Questa mattina, lunedì 7 ottobre, davanti all’azienda di Gavirate, oltre a una trentina di lavoratori, c’erano alcune personalità politiche invitate da Gianni Lucchina capogruppo della lista “Vivere Gavirate” per fare il punto della situazione e i possibili interventi a tutela dei lavoratori, alla luce di una normativa che di fatto li penalizza.

Tra i politici intervenuti il senatore del Pd Alessandro Alfieri, i consiglieri regionali Samuele Astuti del Pd e Giuseppe Licata di “Italia Viva” e l’avvocato Noemi Cauzzo del Pd provinciale.