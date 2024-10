I voti del Varese: Malinverno segna e lotta col cuore. Maccioni non trova un gol meritato

BORGARO – VARESE 1-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Un paio di parate abbastanza semplici e qualche presa. Poi poco altro

PRIOLA 6,5: Concede un po’ di velocità agli avversari ma rimedia con grande esperienza

MIKHAYLOVSKIY 6: Chiude gli spazi ma non sempre tappa il buco. Prestazione comunque positiva

BONACCORSI 6,5: Difende e si lancia in attacco appena può, segno di una condizione in continua crescita

VITOFRANCESCO 7: Corre più di tutti, con voglia e determinazione. Anche al 95′ quando gli altri respirano, lui va sulla fascia a portare via la palla dai pericoli

MALINVERNO 7: Primo pallone, stop, tiro, gol e corsa verso i tifosi per festeggiare. Poi tanta grinta in mezzo al campo

VALAGUSSA 6,5: Prestazione di livello per il centrocampista che si fa sentire in difesa e in attacco. Sfortunato anche lui nel recupero quando colpisce il palo. Nel primo tempo gli aveva chiuso la porta Marcone su un colpo di testa angolato

STAMPI 6,5: Sulla fascia attacca bene e sfrutta i palloni a disposizione. Paga un po’ di nervosismo e qualche calcione subito

Giorgi 6: Entra bene in una gara complicata. Qualche buon anticipo e anche un paio di calcioni al pallone quando serve

MACCIONI 7: Oggi più di tutti avrebbe meritato il gol per impegno e voglia di fare. Nella ripresa tira verso la porta a più riprese ma quando non fa la “barba al palo”, ci pensa il portiere avversario a negargli il gol. Arriverà, con questa mentalità

BANFI 6,5: Gara quasi in surplace per il numero 9 che prende le misure, calcia fuori un paio di volte e poi si procura e realizza il rigore del 2-0. Nella ripresa lavora di sponda per i compagni

BARZOTTI 6,5: Tanta corsa e giocate per i compagni. Fa a sportellate con esperienza e si fa applaudire per la dedizione

Gubellini 6: La media tra le buone giocate e qualche errore di troppo, anche sotto porta. Anche per lui vale il dicorso che con il lavoro il successo arriva