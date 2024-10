Doppio vantaggio e sofferenza: a Borgaro arriva la prima vittoria esterna per il Varese

Stesso copione, stessa sofferenza nella ripresa, ma anche questa volta, così come con il Fossano, il Varese si mette in tasca i tre punti, i primi in trasferta di questa stagione. C’è però sempre quellasituazione di pericolo che si potrebbe evitare, nonostante oggi le occasioni per chiudere la gara da parte dei varesini siano numerose e ghiotte, anche se purtroppo non sfruttate. La gara, come in altre occasioni, si incanala subito sui binari giusti per i biancorossi – oggi in completo nero – con la rete di Malinverno dopo 2′ alla quale segue il rigore di Banfi al 41′ per il raddoppio. La ripresa però anche questa volta non è una passerella: il Borgaro attacca e accorcia le distanze con Moussaif. Il Varese, come detto, spreca a più riprese il terzo gol con Maccioni, Gubellini e Valagussa, che prende un palo nel recupero, ma deve stringere i denti fino all’ultimo dei 6′ di recupero per portarsi a casa i primi tre punti esterni di questa stagione.

Tre punti che permettono alla squadra di mister Floris di salire al secondo posto in classifica con 18 punti, uno solo di distacco dalla capolista Bra, sfruttando i passi falsi di Lavagnese (0-0 con il Gozzano), Ligorna (1-1 a Fossano) e al pareggio 1-1 tra Vado e Albenga. Prossimo appuntamento con i biancorossi sarà sabato 19 ottobre al “Franco Ossola” per la sfida al Saluzzo, prima del turno infrasettimanale di Asti.

FISCHIO D’INIZIO

Ottava di campionato con il Varese che si presenta a Borgaro Torinese in cerca della prima vittoria esterna del campionato dopo tre pareggi. Mister Roberto Floris continua a fare i conti con la lunga lista di indisponibili e nel suo 3-4-1-2 schiera Malinverno in mediana e Maccioni sulla trequarti alle spalle di Banfi e Barzotti. Per i padroni di casa, allenati da Alberto Falco, che arrivano dalla sconfitta di Sanremo e si schierano con un 4-3-2-1 che vede due 2007 in campo: il portiere Christian Marcone e l’attaccante Vittorio Beggi. Nota cromatica: esordio per il completo nero del Varese, la terza maglia stagionale.

PRIMO TEMPO

La sblocca subito il Varese che dopo poco più di 60 secondi trova il vantaggio: discesa di Banfi a destra, la difesa torinese ribatte corto e sulla respinta è Malinverno a sistemarsi il pallone e battere Marcone con un bel destro volante. Il Borgaro reagisce e mostra grinta, tanto che Prola deve impegnarsi non poco per fermare il contropiede di Moussafi, ma dietro soffre: prima viene annullato un gol per fuorigioco a Banfi, poi lo stesso attaccante varesino cade e perde una scarpa nel contrasto con Casagrande senza che però l’arbitro conceda il rigore. Al 16′ si allunga la storia d’amore tra il Varese e i legni: questa volta è Mikhaylovskiy di testa a mandare sulla trasversale. La gara è combattuta e nessuna delle due squadre tira indietro il piede. Al 30′ è determinante il portierino di casa in due occasioni ravvicinate: prima toglie dall’angolino il colpo di testa di Valagussa su cross di Barzotti, poi respinge con i pugni il destro insidioso di Stampi. Il Varese gestisce bene e continua a lottare su ogni pallone e al 41′ Soplantai in area si fa rubare il tempo da Banfi e lo stende. L’arbitro non ha dubbi: rigore che lo stesso Banfi trasforma per il 2-0. Prima della fine del parziale c’è ancora il tempo per un altro gol annullato al Varese per fuorigioco, questa volta a Maccioni.

SECONDO TEMPO

Riparte con un brivido la ripresa: sul primo angolo, dopo pochi secondi, la deviazione di Montenegro obbliga Piras alla presa sulla linea di porta. Il Borgaro continua a pressare forte, lanciare lungo e lottare su ogni pallone. Il Varese invece concede campo e davanti combina poco e così al 18′ i padroni di casa accorciano: incursione di Montenegro che entra in area, vince un rimpallo con un pizzico di fortuna e con un tiro-cross serve Moussaif che è tutto solo sul secondo palo pronto a insaccare il gol dell’1-2. I biancorossi rispondono ma prima Barzotti e poi Banfi vanno a centimetri dai pali del Borgaro. Mister Floris cambia Stampi per Giorgi e poi Barzotti per Gubellini che al 29′ incredibilmente non sfrutta il cioccolatino di Maccioni mancando il pallone in scivolata a pochi centimetri dalla linea di porta. I torinesi spingono ma il Varese sfrutta gli spazi in contropiede senza però riuscire a trovare il terzo gol. Ci provano a più riprese Gubellini, che spara di poco fuori, e Maccioni che prima sfiora il palo, poi trova la grande parata di Marcone e ancora in diagonale con la palla che sfila fuori di centimetri. Le tante occasioni non chiudono però la gara con il Borgaro che, seppur senza tante idee, chiude in avanti senza però riuscire a impegnare Piras se non in qualche presa. C’è giusto il tempo per un altro gol mancato per il Varese, un palo colpito da Valagussa, e poi il triplice fischio che chiude la gara dando la prima vittoria esterna della stagione.