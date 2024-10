Floris: “Determinante la voglia di vincere”

BORGARO – VARESE 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Il Varese è stato determinato, aveva voglia di vincere per noi e per i tifosi. Ho visto una grande squadra sotto tanti punti tranne che in fase realizzativa dove abbiamo sbagliato tanto, tra errori e sfortuna, senza riuscire a chiudere la partita. Credo di non aver mai visto così tanti tiri in una partita di Serie D. Dobbiamo essere più cattivi perché poi abbiamo precedenti che non sono ottimi da gestire. In questo momento abbiamo raggiunto la consapevolezza di saper proteggere la porta. Abbiamo preso un gol un po’ rocambolesco ma quello che mi interessa è aver visto la voglia di vincere e lottare su ogni pallone fino al novantesimo. Non guardo la classifica fino a febbraio, l’importante è vincere e andare avanti senza guardare ciò che fanno gli altri.

ANDREA MALINVERNO (centrocampista Varese): È stata una goduria. Il segreto è farsi trovare pronti quando hai l’occasione. Solo così si può fare bene: allenarsi a mille anche quando ci sono delle difficoltà perché questa squadra è fortissima, c’è tanta competizione tra i reparti. A me è arrivata oggi l’occasione e l’ho sfruttata. Nel secondo tempo abbiamo stretto i denti ma mi è dispiaciuto molto per Maccioni perché ha fatto una partita straordinaria ma la palla non voleva entrare. Questo è il calcio, dobbiamo capire che quando non ci riescono le cose dobbiamo affidarci al compagno. Vincere oggi porta tanta felicità perché nelle altre occasioni abbiamo fatto 30 ma non 31. Il gol: la palla è arrivata bene, ho controllata di sinistro, ha rimbalzato a mezza altezza e non ho pensato a nulla. Ho visto la palla entrare e poi la corsa dai tifosi che anche oggi erano qui a cantare e incitarci. Davvero tutto magnifico, non ci sono parole.