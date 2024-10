Il Compleanno di Giulio Coniglio a Sumirago: tutti i bambini sono invitati

Tutti i bambini dai 3 anni in su con le loro famiglie sono inventati al Compleanno di Giulio coniglio, lo spettacolo con pupazzi e narratori della compagnia Granteatrino di Bari.

La festa è in programma domenica 27 ottobre alle ore 17 nella Sala del Bello di Sumirago (sotto la Biblioteca civica, con ingresso da via Luigi Rossi o via San Lorenzo).

Giulio, timido, buffo, amatissimo coniglio compie ben 25 anni. Ha lunghe orecchie pelose è timido e molto generoso. Vive semplici e indimenticabili avventure insieme alla sua allegra compagnia di amici. Ci saranno Tommaso, un topo allegro e pasticcione, Caterina, l’oca abile cuoca, Valter, la volpe dispettosa, Laura la lumaca e molti altri.

Il compleanno di Giulio Coniglio, ma lui è così distratto che se ne è dimenticato. Per fortuna ci sono i suoi amici a pensarci!

Giulio sa rappresentare alla perfezione i sentimenti e i desideri dei più piccoli creando una originale empatia con tutti i suoi giovanissimi lettori e spettatori.

Lo spettacolo fa parte del progetto Primi Applausi a cura dell’Arca di Noe e finanziato da Fondazione comunitaria del Varesotto.

Ingresso unico a 6 euro.

Per maggiori infotmazioni arcadinoeteatro@gmail.com oppure 351 3751758.