Il Festival Internazionale del cortometraggio varesino giunge alla 22° edizione e lancia il suo bando di concorso

Ventiduesima edizione per il festival del cortometraggio Cortisonici che si terrà a Varese dal 28 marzo al 5 aprile 2025.

II bando per la partecipazione, pubblicato in questi giorni e disponibile in italiano e inglese su www.cortisonici.org, si rivolge ai giovani registi di tutto il mondo, chiamati a inviare le proprie opere, realizzate nel 2024 e di durata non superiore ai 15 minuti. Il limite per la presentazione è il 31 dicembre 2024, l’invio deve avvenire attraverso le piattaforme FilmFreeway e FestHome. Tutte le indicazioni sono nel bando.

I cortometraggi selezionati verranno proiettati nel corso del festival. Con il concorso internazionale tornano le sezioni Cortisonici Ragazzi con i suoi due bandi “under 18” e “Academy” (a disposizione da fine ottobre), la bollente sezione notturna Inferno e un Focus on che quest’anno esplorerà il noir contemporaneo.

Tutti gli aggiornamenti sul festival, le date e i luoghi verranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito dell’Associazione Cortisonici e sui profili social.