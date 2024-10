Il Partito Popolare del Nord pronto a presentarsi ai cittadini a Varese

Il Partito Popolare del Nord si prepara presentarsi alla stampa e alla cittadinanza di Varese e Provincia, in una conferenza stampa prevista per sabato 9 novembre. Fondato nel novembre 2023, è guidato da Roberto Castelli e da un gruppo dirigente che ha maturato molti anni di esperienza nelle Istituzioni e in Lega Nord.

Il responsabile nella Provincia di Varese è Giorgio Zaupa, che dichiara: “Non è un’operazione nostalgica. Per noi la Lega non esiste più, semplicemente, e non tornerà più: un partito smantellato da 10 anni di salvinismo, diventato centralista e meridionalista.

Noi diamo voce al nord, ai suoi problemi irrisolti da decenni, dalle strade che mancano e che esasperano la vita delle imprese ai treni locali stracolmi di pendolari, dalla natalità in grave calo alla scuola statale che è prigioniera di logiche meridionaliste e centraliste, dalle nuove e diffuse sacche di povertà alla piaga della deindustrializzazione”.

Zaupa ha 48 anni, è dirigente d’azienda, ha un’esperienza ventennale nelle energie rinnovabili; impegnato in commissioni di settore, Consigliere Comunale di Venegono Inferiore.