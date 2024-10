Il “Sette Campanili” compie 110 anni e chiude la stagione del Piede d’Oro

Il piatto forte (il “più forte”) arriva all’ultima portata, nel menu del Piede d’Oro. Domenica 20 ottobre, con partenza e arrivo a Cavaria, si disputa infatti il Cross Country dei Sette Campanili, appuntamento davvero storico se si pensa che quest’anno compie la bellezza di 110 anni.

Il “Sette Campanili” (che sono quelli di Cavaria, S. Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo e Cajello) infatti è nato nel 1914: la prima edizione venne corsa in gennaio come gara di livello nazionale e la vittoria andò a Carlo Martinenghi della U.S. Milanese, quotato mezzofondista che negli anni successivi partecipò alle Olimpiadi di Anversa (1920) e Parigi (1924).

La fama della gara divenne ancora più vasta nel 1925 quando finì sulla prima pagina della “Domenica del Corriere” con una celebre illustrazione di Carlo Beltrame che raffigurava decine di atleti alle prese con la celebre scalinata. Poi, nel ’34, il Cross Country fu disputato come prova unica di campionato italiano e laureò tricolore il biellese Carlo Pellin.

A differenza delle altre gare del Piede d’Oro, per la sua natura, il “Sette Campanili” ha un percorso più lungo e impegnativo: misura infatti 15,6 chilometri (il percorso breve è di 4,5) che saranno affrontati da centinaia di podisti (furono 1.500 nel 2014). La partenza sarà alle 9 in punto, dopo il minigiro per bambini; in coda partiranno anche gli appassionati di nordic walking. Lo scorso anno vinse il marocchino Lhoussaine Oukhrid, al nono successo nella corsa (un record), il primo dopo aver scontato una lunga squalifica per doping.

Ormai da anni la macchina organizzativa è affidata all’Asd Centro della Gioventù di Cavaria, al lavoro da tempo per la buon riuscita della manifestazione. La quota di iscrizione è fissata in 5 euro (2 euro per gli under 14) e i primi 800 aderenti riceveranno in omaggio la sacca dei 110 anni. Si correrà con qualsiasi tempo e sul percorso sono previsti tre ristori.