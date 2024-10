Il sindaco Airoldi: “Sulla sicurezza la Lega di Saronno non ha mai fatto niente”

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi replica al comunicato con cui questa mattina la segreteria della Lega è tornata ad invocare il voto anticipato, legando questa richiesta anche al tema della sicurezza dopo l’aggressione a due agenti della Polizia locale avvenuta ieri pomeriggio in stazione.

«Il reato di ieri ripete esattamente il medesimo copione del 99% dei precedenti – dice Airoldi – Il fatto delittuoso avviene all’interno della stazione ferroviaria dove, ricordiamo ancora una volta, la Polizia locale non può operare se non espressamente autorizzata dalla Polfer. Quando poi il malvivente scappa all’esterno viene intercettato dagli uomini della nostra Polizia locale che presidiano le vicinanze quasi continuamente, come previsto dal Piano per la sicurezza che ho presentato tre settimane or sono».

Airoldi ricorda che, ormai un anno fa, il Prefetto ha scritto al ministro Piantedosi dichiarando “non più procrastinabile” l’apertura di un posto fisso della Polfer all’interno della stazione di Saronno: «Mi risulta che, in 12 mesi, il ministro non abbia risposto, neppure per motivare il suo eventuale diniego alla richiesta del Prefetto, rappresentante del Governo sul territorio. Per questo, lo stesso Prefetto, alcuni mesi fa, ha invitato le forze politiche saronnesi a sollecitare il ministro perché desse una risposta positiva. La mia maggioranza e la consigliera indipendente Marta Gilli, hanno portato in Consiglio comunale il 25 giugno 2024 una mozione, (che hanno approvato) indirizzata al ministro Piantedosi, che raccoglieva questa accorata richiesta. In quella occasione la Lega, al pari di tutte le minoranze, ha abbandonato l’aula pur di non partecipare al voto, dimostrazione evidente che non sono interessati alla presenza fissa nella nostra stazione della Polfer».

«Se associamo i fatti delittuosi di questi ultimi giorni al comportamento dei consiglieri della Lega, la conclusione è semplice ed inequivocabile – conclude Airoldi – Saronno di tutto ha bisogno tranne che di una amministrazione con la presenza della Lega, che quanto fatto (anche) per la sicurezza urbana nel periodo 2015-2020: ovvero nulla».