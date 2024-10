Il treno Futura adesso corre: Olbia travolta a domicilio

La Futura Volley apre le ali: dopo tre turni non semplici la squadra di Beltrami domina la partita in trasferta di Olbia chiudendo i conti con uno 0-3 netto ai danni dell’Heramea in un’ora e un quarto di gioco, quasi avesse fretta di tornare sul Continente.

Su un campo – il GeoPalace – storicamente difficile per le Cocche, Busto mette in campo una prestazione notevole incorniciata in una statistica: i 3 soli muri concessi alle sarde (8 quelli lombardi) che fino a questa giornata erano le migliori dalla A2 in questo fondamentale.

Dopo un primo set di studio, in cui Olbia ha condotto fino al 15-12, il treno-Futura ha cominciato a correre e non si è più fermata. 0-7 di parziale e prima frazione completata sul 22-25. Da lì in avanti le biancorosse hanno mantenuto l’inerzia lasciando addirittura 11 e 13 punti alle padrone di casa nei due successivi set. Senza Zakoscielna, tenuta a riposo dopo il problema fisico di settimana scorsa, l’MVP è stata Alyssa Enneking (foto in alto) con 15 punti, il 52% e due muri mentre anche Orlandi, Zanette e Kone sono andate in doppia cifra.

«Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario che immaginavamo avrebbe sbagliato meno – spiega Beltrami – e siamo stati capaci di approfittare degli errori di Olbia ottenendo una bella vittoria. Il bilancio di questo avvio di stagione è decisamente buono, avendo finito molto tardi con la finale playoff della scorsa stagione: viviamo un po’ alla giornata e, come si può vedere dalle varie formazioni cambiate per varie esigenze, stiamo cercando la quadra giusta. Ci aspetta la seconda trasferta consecutiva, andiamo sul campo di Albese con il proposito di dare ulteriore continuità agli sprazzi di ottima pallavolo che abbiamo giocato quest’oggi».