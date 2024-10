Olbia campo difficile, ma la Futura ha bisogno di ripartire

Prima di due trasferte consecutive per la Futura Volley Giovani che domenica 27 ottobre (ore 17) scenderà in campo a Olbia e che la settimana successiva farà invece visita alla più vicina Albese. La squadra di Beltrami ntende iniziare a correre dopo un avvio di campionato così così, con 4 punti in cassa e due sconfitte su tre uscite anche se il ko al tie-break con Trento di domenica scorsa è comunque accettabile.

Ora però le biancorosse non possono sbagliare anche se il match in Sardegna non è sarà semplice. Le sarde, ben 11 stagioni consecutive in A2, hanno perso due volte lontano da casa ma sul terreno amico hanno battuto proprio quella Cremona che ha “giustiziato” le Cocche all’esordio (salvo perdere i due confronti successivi…).

Busto è attesa al completo: Barbara Zakoscielna, uscita dopo pochi scambi dal match con Trento per un problema al polpaccio, si è allenata a parte a inizio settimana e poi è rientrata tra i ranghi seppure con cautela. Vedremo quale sarà l’autonomia in partita ma Beltrami ha le giocatrici per permettere alla schiacciatrice polacca di gestire i propri minuti in campo. Due le ex oggi alla Futura, ovvero Sofia Rebora e Bianca Orlandi (foto in alto di Loris Marini).

Le padrone di casa affidate a coach Dino Guadalupi hanno rinnovato profondamente la rosa: le conferme sono Laura Partenio e il libero Sophie Blasi, scuola Orago al pari di Laura Pasquino. Le straniere sono la finlandese Piia Korhonene e la francese Naomi Ngolongolo, classe 2002 specializzata nel muro che è un’arma importante per l’Hermaea che in attacco può contare sulla pericolosità di Alice Trampus.

«Quello di Olbia è un campo difficile – avvisa Beltrami – bisogna però chiudersi in quei 18 metri pensando che la qualità deve contare il più possibile. Dovremo essere bravi a portare una qualità superiore alla loro, che hanno centimetri, giocatrici esperte e giovani di talento come Trampus. Chi metterà più qualità, sarà il vincitore. Per noi è una trasferta complicata perché affrontiamo una squadra ben messa in campo e ricca di entusiasmo, e perché non è stata una settimana facile, con alcuni acciacchi. Vogliamo però stringere i denti e vedere se riusciremo a fare punti anche in una situazione complicata».