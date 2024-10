Bellucci nei quarti di finale a Olbia: lo attende il francese Lestienne

Primi due “step” completati per Mattia Bellucci impegnato nel torneo di Olbia, un Challenger 125 che il 23enne di Castellanza disputò anche lo scorso anno da protagonista, arrivando ai quarti di finale.

E ai quarti Mattia è approdato anche in questa edizione sconfiggendo al primo turno il francese Maxime Janvier (6-3 6-4) e superando al secondo turno il ceco Hynek Barton in un match disputato oggi (giovedì 17) all’ora di pranzo. (foto Sposito)

Anche in questo caso Bellucci ha vinto in due set con il punteggio di 6-3 6-2 ma la partita ha avuto un andamento piuttosto curioso. Nel primo parziale Bellucci ha strappato il servizio a Barton nel quarto gioco e da lì in avanti ha difeso il break senza rischiare troppo. In avvio di secondo set nuovo break da parte di Mattia che sembrava spianare la strada al giocatore azzurro. Invece nei prime cinque giochi nessuno dei due rivali ha tenuto il servizio; ci ha pensato ancora Bellucci ha girare in via definitiva la partita con il punto del 4-2 dopo il quale il ceco si è arreso.

Nel dopo gara però, l’allievo di Fabio Chiappini è stato critico con se stesso: «Ritengo di essermi preparato bene per questa partita, sia nell’ultimo allenamento sia nel riscaldamento, però si è rivelato un match complicato contro un avversario che si è dimostrato vario e valido. Da parte mia c’è stato un po’ troppo nervosismo e ciò significa che ho molto margine per migliorare sotto questo aspetto. Anche il servizio non è andato bene, però mi sono trovato a mio agio a giocare da fondo campo».

Bellucci, che ad Olbia è la testa di serie numero 2 (il numero 1, Luca Nardi, si è dovuto ritirare per infortunio al primo turno) affronterà un altro giocatore francese nei quarti di finali, ovvero Constant Lessienne, numero 172 al mondo e numero 6 del tabellone sardo. Il match in programma venerdì sarà il primo tra i due giocatori.