Impianto antifurto domestico: come predisporlo al meglio

Avere un impianto di allarme nella propria casa è ormai una necessità, sia per tutelare sé stessi, la propria famiglia e i propri beni dal rischio di rapine e intrusioni, sia per avere sempre il pieno controllo di ciò che avviene in casa o in giardino anche da remoto.

Oggi la tecnologia consente di realizzare un impianto antifurto su misura, in base alle esigenze e alle caratteristiche della casa, l’ideale è procedere nel momento in cui si predispone una ristrutturazione, iniziando a progettare l’impianto e ad acquistare i vari elementi, per poi installarlo nel corso dei lavori.

È possibile installare un impianto di allarme tradizionale, con una serie di cavi che collegano la centralina ai vari elementi, oppure un impianto wireless, più adatto negli ambienti in cui non è consentito posare canaline e passacavi. Gli impianti di allarme con cavi sono ovviamente più sicuri e funzionali, considerando che il segnale di un sistema wireless potrebbe essere compromesso da interferenze e altri disturbi.

Dove installare la centralina dell’impianto di allarme

Prima di tutto è necessario decidere dove collocare la centralina, l’elemento principale di tutto l’impianto: si consiglia sempre di sistemarla in un luogo di facile accesso ma poco visibile, ad esempio un armadio a muro, un sottoscala o l’angolo di un corridoio.

Una volta stabilita la posizione della centralina, occorre capire dove montare le scatole di derivazione, dalle quali partiranno i cavi diretti ai punti prestabiliti, quali possono essere finestre, porte interne ed esterne, portoni, persiane, tapparelle e così via.

Oltre a ciò, un impianto di allarme prevede la presenza di sensori, telecamere e sirene, sia all’interno che all’esterno di un immobile, ed è connesso alla linea telefonica. Si tratta quindi di un progetto piuttosto complesso, abbastanza difficile da realizzare in autonomia: ad esclusione di chi fosse in possesso di esperienza specifica, si consiglia di rivolgersi ad un installatore professionista.

Per reperire tutti i vari elementi necessari alla predisposizione e realizzazione di un impianto di allarme, un'ottima scelta è quella di procedere con l'acquisto presso un negozio materiale elettrico online specializzato nella fornitura di componenti per l'impiantistica, la domotica, l'automazione industriale e l'illuminazione, prestando attenzione alla qualità.

Un impianto antifurto filare, ovvero costituito da una centralina collegata con una serie di cavi ai vari elementi distribuiti nella casa, è sicuramente difficile da mettere in atto, ma, al contempo, è da considerarsi molto sicuro, ed è la soluzione migliore sia in un ambiente professionale che residenziale.

Rivolgersi ad un rivenditore specializzato e competente

In breve, gli elementi che compongono un impianto antifurto sono i seguenti:

Una centralina;

Una serie di sensori per le aperture (porte e finestre);

Una serie di sensori di movimento;

Una serie di sensori esterni;

Una o due sirene;

Scatole di derivazione, cavi e altri accessori.

La centralina è quello che si può definire il cuore dell’impianto di allarme, al cui interno si trova un processore che gestisce tutte le informazioni ricevute dai vari componenti e, quando necessario, genera un allarme, che può essere l’attivazione di una sirena, l’invio di una chiamata ad un numero di telefono prestabilito o altro. Ovviamente, poiché la centralina e i vari elementi comunicano tramite segnali radio, è necessario che la frequenza utilizzata sia esclusiva e non possa essere intercettata o disturbata da altri impianti.

