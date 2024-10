In consiglio comunale il problema del traffico pesante a Biandronno. Il sindaco: “Travedona blocca la soluzione “

È durato poco più di un’ora il consiglio comunale di Biandronno che si è tenuto nella serata di martedì 29 ottobre. Quattro i punti all’ordine del giorno oltre alle comunicazioni del sindaco.

Innanzitutto è stato presentato il DUP, il documento unico di programmazione che raccoglie gli impegni dell’amministrazione del prossimo triennio. Un documento che riprende quanto annunciato in campagna elettorale con il limite dei finanziamenti: ogni anno si dovranno fare i conti con la Finanziaria del Governo che, quest’anno, verrà approvata prima di Natale. Un lungo elenco che l’opposizione ha criticato per alcune mancanze evidenti, come quella di un piano per la prevenzione del rischio idrogeologico, piuttosto che un programma sul diritto allo studio che valuti gli effetti del calo demografico.

Tutti d’accordo, invece, sulla convenzione con Ternate per la CER, la comunità di energia rinnovabile.

Qualche scintilla c’è stata sulla discussione della mozione presentata da Biandronno Più per chiedere la presentazione pubblica dell’intervento in atto nella zona del trampolino. Un battibecco tra Alfonso Siracusa e Pietro Parola ha acceso i toni in merito al confronto avvenuto nella riunione dei capogruppo.

La maggioranza ha chiesto all’opposizione di ritirare la mozione perché c’è già l’intenzione di fare un incontro pubblico di presentazione de progetto finanziato con un milione di euro da Regione dopo le valutazioni di diversi enti istituzionali preposti. Pietro Parola ha proseguito sulla sua strada portando alla bocciatura, da parte della maggioranza, della richiesta di Biandronno Più.

A chiusura della serata, il sindaco Porotti ha fatto alcune comunicazioni. Una riguardava i continui guasti alla linea elettrica che ora parrebbero risolti, la seconda era relativa alla sua nomina di vice presidente dell’Autorità di bacino mentre la terza è stata più corposa e ha riguardato la viabilità.

Il gruppo Biandronno Più ha promosso una raccolta firme on line per chiedere lo stop ai mezzi pesanti nel centro abitato di Biandronno e la prosecuzione della sperimentazione, avviata a settembre dalla Provincia, che vieta ai camion il transito in direzione Bardello nelle ore di punta del mattino.

Il sindaco Porotti ha ricostruito le attività dal 2016 a oggi: