Infortunio sul lavoro a Uboldo: grave un 43enne con ustioni al volto

È in gravi condizioni il 43enne vittima di un incidente sul lavoro in una azienda di via Caduti della Liberazione a Uboldo.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, pochi minuti prima delle ore 16. Secondo quanto riportato dai sanitari intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato colpito dal ritorno di fiamma durante miscelazione di sostanze non note.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso – in condizioni molto gravi – con ustioni di secondo grado al volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica e un’ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco, carabinieri e Ats.