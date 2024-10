Invecchiamento attivo: lo scambio culturale tra Varesotto e Portogallo

NOTIZIARIO UISP del 2 ottobre 2024

CSK BUSTO – Lo scambio culturale in Portogallo

.

Uno scambio culturale per condividere strategie efficaci per l’invecchiamento attivo della popolazione. Dopo un primo studio in estate al Parco Alto Milanese, dove si svolge la “palestra a cielo aperto“, è stata la volta del Portogallo: qui si è recata una rappresentanza italiana aderente al progetto europeo “More and better years”. Promosso nel programma Erasmus plus dalla Municipalità di Vila Nova de Famalicao, lo scambio ha avuto per partner l’associazione Stare bene insieme, il Consorzio Parco Alto Milanese e il Comune di Mornago.

Il progetto ha visto tre momenti di scambio tra le componenti tecniche e i partecipanti delle attività, con due meeting in Italia (dall’8 al 12 luglio e dal 9 al 13 settembre) e l’ultimo incontro da poco concluso. Nel Paese della regione iberica si sono recati Flavio Castiglioni (presidente del Consorzio Parco Alto Milanese-Pam), Maurizio Bigarella (vicesindaco di Mornago), Paolo Busacca e Michela Bossi (Centro Studi Karate, affiliato Uisp), Stefano Bottelli, Damiano Petitti e Marco Brivio (Stare bene insieme) e Luciana Bissoli (rappresentante dei partecipanti alla palestra a cielo aperto).

«Sono stati cinque giorni molto intensi e proficui – è il commento di Paolo Busacca -. Ci siamo confrontati con un progetto di grande rilevanza, che riesce a coinvolgere fino a 4500 anziani, il cui primo obiettivo è il benessere e la riabilitazione. Adesso la palla passa a noi, che dobbiamo proseguire su questa strada, portando anche qui quello che abbiamo visto e imparato».

BASKET – Ultima settimana di iscrizioni per gli under

La pallacanestro è la tua passione? Sei convinto che, nello sport, non conta tanto vincere, quanto divertirsi? Sei un fan del quinto tempo? Sono ancora aperte, ma solo per questa settimana, le iscrizioni al settore giovanile per i campionati Under di Basket Uisp. La chiusura, prevista per lunedì 30 settembre, è stata prorogata di una settimana.

Per il campionato senior, invece, i giochi sono fatti: le iscrizioni sono state 82, ancora di più rispetto a quelle dello scorso anno che con 78 squadre era già stato un anno record.

E allora cosa aspetti ad essere dei nostri? Visita il sito del tuo comitato UISP di riferimento nella sezione specifica della pallacanestro per trovare tutte le informazioni e i riferimenti alla pagina di iscrizione. Ulteriori dettagli sul sito (CLICCATE QUI).

INCLUSIONE – Matti per il calcio

“Tutti vincitori, nessuno escluso – Terminate tutte le gare: i Triangolari dei Colori chiudono un’edizione all’insegna dello sport sociale e dell’inclusione”: è incisivo il titolo dell’articolo che campeggia sul sito nazionale del Calcio Uisp che in questi giorni ha garantito lo svolgimento delle circa 30 partite di questa XVI edizione di Matti per il calcio, andata in scena nello stadio Nicoletti di Riccione dal 26 al 28 settembre.

Da Varese quest’anno non ha partecipato nessuno perché i nostri giocatori speciali sono stati impegnati in altre manifestazioni, ma non è mancato il nostro tifo.

Non eravamo presenti fisicamente, ma c’eravamo con il cuore, perché tali eventi vanno sostenuti, nella consapevolezza che lo sport sia una riabilitazione. Ricordiamo che Matti per il calcio Uisp aderisce alla Settimana europea dello sport #BeActive, l’evento annuale che mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo, promosso in Italia dal Dipartimento per lo sport.