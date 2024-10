La Biblioteca di Luino abbraccia il progetto “Nati per Leggere” per promuovere la lettura tra i più piccoli

La Biblioteca Civica di Luino ospiterà una serie di eventi dedicati al progetto “Nati per Leggere”, con l’obiettivo di promuovere l’amore per la lettura tra i più piccoli e sostenere il ruolo fondamentale della famiglia nella crescita culturale dei bambini.

Le iniziative prenderanno il via il 12 ottobre con un primo incontro rivolto a genitori e figli. Durante l’appuntamento, verranno proposte attività ludico-educative per incentivare il piacere della lettura fin dalla tenera età, offrendo consigli pratici ai genitori su come coinvolgere i bambini nella scoperta dei libri.

Gli incontri proseguiranno con cadenza mensile, diventando un appuntamento fisso per tutte le famiglie che desiderano condividere momenti di lettura e approfondire l’importanza dello sviluppo linguistico e cognitivo attraverso i libri.

Un momento speciale sarà il 23 ottobre, quando presso il suggestivo Palazzo Verbania si terrà un evento straordinario in forma di “flash mob”. Bambini e genitori avranno l’opportunità di leggere insieme, circondati dalla bellezza del palazzo, trasformando un angolo della città in un’oasi di lettura. L’iniziativa vuole essere un modo creativo per coinvolgere la comunità e sensibilizzare sull’importanza della lettura in famiglia.

L’invito è aperto a tutte le famiglie, con bambini di fascia scuola materna ed elementare, per vivere insieme l’emozione della lettura, favorire l’immaginazione e il legame affettivo tra genitori e figli attraverso le pagine dei libri.

Nati per Leggere è un progetto nazionale che vede la collaborazione tra biblioteche, pediatri e operatori del settore per promuovere la lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita dei bambini, favorendo la crescita armonica dei più piccoli.

Serena Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino: «È fondamentale sostenere le iniziative della Biblioteca Civica. È importante tornare a valorizzare la lettura come strumento insostituibile per lo sviluppo intellettuale ed emotivo dei più piccoli. Essa rappresenta non solo un’attività culturale, ma anche un mezzo per creare connessioni profonde tra genitori e figli, e il progetto ‘Nati per Leggere’ offre un’occasione preziosa per farlo. L’amministrazione comunale è fortemente impegnata nella promozione della cultura, e riteniamo che questi eventi, oltre a essere momenti di incontro e crescita per le famiglie, contribuiscano in modo significativo alla formazione di una comunità più unita e consapevole dell’importanza dell’educazione. Invito tutti i genitori a partecipare attivamente, certi che i benefici di queste iniziative arricchiranno i più piccoli rendendoli cittadini del futuro, curiosi ed istruiti».