La Castellanzese fa visita al Fanfulla, per la Varesina sfida di cartello con il Sant’Angelo

Il Girone B di Serie D scenderà in campo nel prossimo fine settimana, per disputare le gare valide per l’ottava giornata di campionato. Sabato 12 ottobre, alle 15, toccherà a Chievo-Desenzano aprire le danze. La Varesina domenica 13 sfiderà, sempre alle 15, il Sant’Angelo, una delle sorprese di questo avvio di stagione, che si trova proprio a pari punti con le Fenici. Contemporaneamente, la Castellanzese sarà impegnata sul campo del Fanfulla. I neroverdi arrivano a questa giornata galvanizzati dai cinque punti raccolti in settimana, tra campo e giudice sportivo.

VARESINA – SANT’ANGELO

La Varesina ha in programma per domenica un altro appuntamento molto importante contro il Sant’Angelo, dopo la sconfitta nell’altra grande sfida della settimana scorsa contro il Desenzano, la quale ha spezzato la striscia di imbattibilità della squadra di mister Marco Spilli. Le due squadre sono a pari punti al secondo posto, insieme all’Ospitaletto Franciacorta, a quota 16 punti. Questo terzetto ha una lunghezza di ritardo nei confronti della capolista Desenzano. La formazione della provincia di Lodi è senza dubbio una delle squadre rivelazione del campionato. Lo scorso anno ha concluso la stagione al decimo posto nel Girone D di Serie D. I rossoneri, allenati da mister Stefano Brognoli, finora hanno collezionato cinque successi, un pareggio ed una sconfitta. Il tecnico ex Brusaporto ha portato con sé diversi giocatori che lo scorso anno aveva in gialloblù. Uno su tutti è il bomber Marco Castelli, il quale aveva messo a segno ben sedici reti, peraltro stesso bottino di Marco Bertoli, quando vestiva la maglia della Virtus Ciserano Bergamo.

FANFULLA – CASTELLANZESE

I neroverdi arrivano da una settimana molto positiva, perché oltre alla pesante vittoria contro la Casatese Merate, martedì è arrivata una sentenza molto importante riguardante il ricorso presentato dalla società neroverde in coda all’incontro contro il Vigasio, terminato con il punteggio di 0-0, poiché la società veneta aveva sbagliato i cambi nel corso dei novanta minuti, inserendo meno giovani di quelli richiesti dal regolamento. La buona riuscita del ricorso ha consegnato alla squadra di mister Corrado Cotta la vittoria per 3-0 a tavolino. Così la Castellanzese ha ottenuto due punti in più in classifica piazzandosi a quota 12, a -1 dalla zona playoff. Il Fanfulla ha collezionato finora una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. In sette giornate la squadra di mister Matteo Serafini ha messo a referto solamente un gol, quello realizzato da Giovanni Odalo nella vittoria per 1-0 contro il Vigasio. Tra le fila bianconere milita l’ex capitano Michele Mandelli il quale ha disputato le ultime tre stagioni in neroverde.