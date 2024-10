La consigliera di Varese Yildiz al Forum sui valori umani del XXI secolo in corso in Corea del Sud

Anche Varese protagonista all’undicesimo Forum sui valori umani del 21esimo secolo, che si tiene in questi giorni ad Andong, Corea del Sud. A presentare l’esperienza varesina nel Paese asiatico è la consigliera comunale Helin Yildiz. Il focus del suo intervento, volto a una condivisione di esperienze con le altre istituzioni locali, è incentrato su diversi temi, come ambiente, sport e sull’esperienza del progetto On the road, che coinvolge il Comune di Varese insieme a diversi enti del territorio.

«Un’occasione di condividere alcune politiche virtuose adottate dalla nostra città e che possono essere prese a modello – spiega Yildiz – Il mio intervento verte sulle politiche ambientali avviate nella nostra città, che proprio in questi giorni hanno visto Varese tra i Comuni più virtuosi nell’annuale report di Ecosistema urbano. Inoltre è l’occasione per presentare alcune attività portate avanti all’interno del progetto On the Road, il format educativo rivolto ai giovani con l’obiettivo di portare a una maggiore consapevolezza civica, vivendo un’esperienza a stretto contatto con le attività svolte da diversi enti del territorio e incentrate su temi come la sicurezza stradale, la legalità e la gestione delle emergenze. Infine è l’occasione per raccontare le opportunità legate ai grandi eventi sportivi, che vedono la nostra città in stretta connessione con la Corea del Sud grazie agli sport sul ghiaccio: nei mesi scorsi la Nazionale di pattinaggio artistico sudcoreana ha vissuto un’esperienza formativa nella struttura del Palaghiaccio di Varese, pattinando al fianco di una figura di altissimo profilo come Carolina Kostner. Una partnership internazionale che proietta sempre più la nostra città verso le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026».