La Giornata della Meraviglia alla scuola di Cazzago Brabbia accoglie i primini

Bambini e insegnanti della primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo invitano la comunità a entrare nel cortile della scuola domenica 13 ottobre per condividere insieme momenti di gioco e creatività nella Giornata della meraviglia.

L’evento è una festa dell’accoglienza per i bambini di prima elementare e allo stesso tempo un’occasione per condividere con le famiglie e quante più persone l’approccio educativo di orientamento reggiano proposto dalla scuola che anche quest’anno aderisce alla Giornata della Meraviglia, la manifestazione promossa dal claun il Pimpa e dall’associazione Per far sorridere il cielo in oltre cento piazze italiane per diffondere l’idea che “un bimbo a cui regali meraviglia diventa portatore sano di pace”.

IL PROGRAMMA

h 11 inaugurazione della festa , presentazione dei laboratori e della Giornata della Meraviglia. Contributo musicale di Nadia, Marcello e Roberta.

h 11,30 inizio dei laboratori

• SPETTACOLO Magico Flop- Magicamente imperfetto, a cura del mago Andrea Natali: nasce come Clown di Corsia, collaborando con associazioni che operano nelle pediatrie. Scopre la magia e il teatro, cantastorie per esigenza che come lui stesso definisce è quella di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Il suo spettacolo si ispira al teatro di strada e a tanto altro.

• LABORATORIO ‘INSIEME PER LA PACE’ a cura dell’atelierista della scuola Maria Chiara Mannucci . I bambini avranno la possibilità di esplorare , fare un’esperienza creativa e sensoriale con le mani, ricavandone riflessioni sulle 12 fatiche della guerra, percezioni e immaginati individuali e collettivi.

h 12.30 LABORATORIO ‘BOLLE DI LUNA’ a cura dell’animatrice Maura : entriamo nel magico mondo delle bolle di sapone.

Conclusione : ‘ La canzone della meraviglia’.

h 13 A seguire pranzo in Oratorio organizzato dal Comitato Genitori

QUI la locandina.

L’evento è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo.