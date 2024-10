La locandina del film “Va in Giro” per sostenere il nuovo Spazio Libero di Varesenews

Abbiamo percorso oltre seicento chilometri in 21 tappe, esplorando montagne, pianure, piste ciclabili e sentieri, rimanendo quasi sempre a contatto con l’acqua, elemento essenziale per la nostra vita e per il nostro territorio. Durante il cammino, abbiamo visitato siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e affrontato tratti del Sentiero Italia, il più lungo d’Europa con i suoi settemila chilometri, oltre a percorrere la Via Francisca del Lucomagno dal lago Ceresio a Pavia.

Dopo questo primo tratto del nostro viaggio, abbiamo deciso di tornare tra le comunità locali, attraversando ogni comune della provincia di Varese. L’abbiamo fatto con il nostro stile distintivo, basato sull’ascolto e sul confronto, per riscoprire e valorizzare il territorio in modo ancora più profondo.

Il tour Va in Giro è iniziato il 25 aprile 2022 e si è concluso il 21 ottobre 2022. In questi mesi, abbiamo coinvolto 20 giornalisti, attraversato tre stagioni e realizzato un’esperienza di scoperta che ha toccato tutta la provincia di Varese in 175 tappe, affrontando un dislivello complessivo di 10mila metri e coinvolgendo 50 partecipanti.

Dal primo tour, fatto di 21 tappe a piedi e in bicicletta, è nato anche un docufilm che racconta la provincia di Varese come protagonista. Il film è stato presentato in nove eventi, narrando il viaggio dei giornalisti di VareseNews alla scoperta di borghi e città, rivelando nuovi aspetti e potenzialità del territorio, spesso nascosti agli occhi di chi lo vive ogni giorno. Per il docufilm è stata creata anche una locandina di presentazione, e oggi rappresenta una delle ricompense disponibili per il crowdfunding a sostegno di Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.