La magia del cinema al MIV tra le ricompense per sostenere Materia

Prosegue e si avvia alla conclusione la campagna di crowdfunding promossa da VareseNews e dall’associazione Anche Io per attrezzare la parte centrale di Materia, il futuro Spazio Libero di VareseNews, che prenderà vita nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno, ormai quasi completamente riqualificata.

L’obiettivo è creare un’Agorà attrezzata con materiali tecnologici, in grado di ospitare conferenze, spettacoli, convention e altre iniziative. Questo spazio accoglierà anche una caffetteria, già oggetto della prima fase della campagna, e sarà un punto d’incontro per una vasta gamma di attività, tra cui una biblioteca, corsi, eventi e collaborazioni con aziende e associazioni.

Materia avrà anche un’area dedicata al cinema, motivo per cui tra le nuove ricompense della campagna abbiamo inserito la “magia” del cinema al MIV. I sostenitori potranno scegliere tra due manifesti cinematografici, “Avatar – La Via dell’Acqua” e “The Flash”, o ricevere un biglietto omaggio per una proiezione. In aggiunta, chi selezionerà una di queste ricompense riceverà la tessera dell’associazione Anche Io, che offre l’accesso alla caffetteria, a eventi esclusivi e vantaggi per i progetti di Materia.