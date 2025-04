Patagonia, carcere, caffè e gli occhi dolci di una bimba down. A Materia la prima settimana di aprile

Gli spazi di Materia sono colorati di blu con i bambini della quinta elementare della scuola Settembrini di Velate. L’agorà, la sala riunioni, lo spazio della redazione, l’ufficio del direttore sono diventati set per il “lavoro sul campo” di tanti giovani cronisti che volevano non scoprire tutti i segreti del fare giornalismo.

Vedremo spesso scene come quella dei giorni scorsi perché, appena sarà pronta la Via delle api, tante scolaresche arriveranno in treno per poi percorrere la pista ciclabile fino a Materia. L’allegria dei bambini è contagiosa e anche i nostri vicini hanno notato il movimento di una mattina speciale. Un gran bel segno.

La prima settimana di aprile si è caratterizzata ancora un volta per una presenza importante di persone arrivate ad ascoltare tanti temi diversi. Dal caffè alla condizione delle carceri, dalla Patagonia agli occhi di una bambina down raccontati dalla sua mamma.

Ad aprile, Materia propone un calendario ricchissimo di appuntamenti tra viaggi, arte, parole e impegno civile, mantenendo quella formula che unisce leggerezza e profondità, scoperta e ascolto, con ospiti sempre diversi e spunti capaci di parlare a pubblici trasversali.

Un viaggio nelle origini del caffè tra immagini, racconti e riflessioni

Giancarlo Samaritani, esperto e appassionato conoscitore del mondo del caffè ha guidato i presenti lungo un itinerario ricco di suggestioni.

Antigone racconta il carcere che non si vuole vedere: sovraffollamento, suicidi e diritti negati

Il Report 2024 dell’associazione al centro dell’incontro a Materia Spazio Libero “Oltre il muro – Un ponte tra fuori e dentro”, con magistrati, avvocati, sindacati e garanti a confronto sulle condizioni delle carceri italiane.

“Se in Patagonia hai fretta, perdi solo tempo”: Fernando Galasso e Andrea Alessandrini raccontano le pedalate sulla Carretera australe

Fernando Galasso è stato ospite a Materia Spazio Libero VareseNews con il docufilm del “sogno che finalmente si è realizzato dopo 8 anni dalla scoperta”.

“Occhi di riso occhi di Luna”, il racconto di una maternità che insegna a guardare oltre

Alessandra Baruffato ha presentato il suo libro dedicato alla figlia Luna, nata con la sindrome di Down.

Piccoli giornalisti crescono: in visita a Materia gli studenti della 5 elementare della Settembrini

Come si realizza un giornale online come Varesenews? Ma è vero che i giornalisti lavorano sempre? E ancora: come si realizza un articolo e come si riconoscono le fake news? Queste sono solo alcune delle tante domande che questa mattina gli alunni della classe quinta della Scuola Settembrini di Velate hanno posto direttamente ai giornalisti di Varesenews.

LA QUARTA SETTIMANA DI MARZO

Dal primo di febbraio abbiamo realizzato un centinaio di iniziative tra gli eventi serali, incontri di varia natura, corsi e altro. Oltre quattromila persone sono entrate dalle porte dell’ex scuola.

LA TERZA SETTIMANA DI MARZO

Ogni giorno arriva un flusso di comunicazioni, di messaggi, di richieste. A fine serate il ding del telefono porta foto, video di qualcosa che è appena terminato a Materia con ringraziamenti e incitamento ad andare avanti.

LA SECONDA SETTIMANA DI MARZO

Dal teatro al giornalismo, dai sapori alla memoria: una nuova settimana di incontri e condivisione nel nuovo spazio libero VareseNews.

LA PRIMA SETTIMANA DI MARZO

Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

LA TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

LA SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO

LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO