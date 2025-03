Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Era il 1° febbraio quando Materia apriva le sue porte, dando vita a un nuovo luogo dedicato alla cultura e alla condivisione. In queste prime settimane, il nuovo spazio libero di Varesenews di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno ha visto alternarsi incontri, spettacoli, proiezioni e laboratori, accogliendo migliaia di persone che hanno partecipato con interesse e curiosità.

Il calendario di febbraio ha offerto serate sui viaggi, approfondimenti culturali e appuntamenti musicali, creando un ambiente dinamico e aperto alla partecipazione.

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

“La mia passione per la fotografia nasce nel documentare progetti di volontariato – racconta Satria – e con il tempo ho sviluppato un forte legame con la narrazione per immagini. Durante l’inaugurazione, quello che più mi ha colpito è stato il senso di apertura e condivisione tra le persone, un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione che racconta l’importanza di spazi come questo.”

La sua carriera è iniziata nel settore delle ONG, trascorrendo un decennio a documentare le attività di volontariato: “Il mio ruolo era raccogliere immagini capaci di ispirare e sensibilizzare. Ho sviluppato una consapevolezza profonda del potere della fotografia come strumento per raccontare storie umane. Le emozioni, le espressioni e le connessioni che catturavo andavano oltre la semplice immagine: trasmettevano narrazioni autentiche che risuonavano con le persone.”

Rivedendo le fotografie scattate a Materia, Satria evidenzia il valore di un luogo che favorisce la creatività e lo scambio di idee: “Amo l’idea di uno spazio che permette alle persone di esprimersi liberamente, di condividere conoscenza e passione. Materia è un ambiente in cui lo storytelling e la creatività fioriscono, ed è proprio questo il suo punto di forza”.

Uno spazio che continua a evolversi

A un mese dall’apertura, Materia continua a proporre nuovi appuntamenti: a marzo il programma si arricchirà di incontri con autori, rassegne musicali e momenti di confronto, modellandosi con il contributo e la partecipazione di chi lo attraversa. Un luogo che cresce con la sua comunità, pronto a diventare sempre più un punto di riferimento per chi ama la cultura e il dialogo.