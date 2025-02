Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia

«Sembrano passati mesi da quando abbiamo iniziato». È una sensazione condivisa tra chi si sta occupando in modo prevalente degli eventi a Materia. Inutile nascondere che c’è una grande soddisfazione. Il direttore durante l’inaugurazione aveva ringraziato le oltre mille persone che in qualche modo avevano contribuito a realizzare il sogno arrivando a Materia. A loro se ne stanno aggiungendo tantissime a partire dagli abitanti di Sant’Alessandro e Castronno. Non ci fermiamo ai nostri vicini di casa. Sono arrivati da Milano, Luino, la Svizzera e chissà quanti altri posti. In tre settimane sono entrate a Materia duemila persone e le stime per fine marzo ci indicano oltre 4000 presenze. Stiamo utilizzando un sistema di prenotazioni che ci permette di conoscere cosa si muove.

UN VIAGGIO TRA VULCANI E AURORE BOREALI. VA IN SCENA L’ISLANDA

Grande partecipazione all’incontro moderato da Marco Giovannelli con Leonardo Piccione in collegamento, Marianna Bruschi e Andrea Fellini, che hanno raccontato l’Islanda tra natura selvaggia, cambiamenti e tradizioni locali.

ROCCO SCHIAVONE ENTRA A MATERIA

L’iconico vicequestore romano approda ad Aosta (e sul ‘grande schermo’ di Materia) con la prima puntata della nuova serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Un piccolo pubblico seduto sui divani e le sedie dell’agorà ha condiviso il ritorno del popolare personaggio nella serata di mercoledì che è sempre dedicata al cinema.

TUTTI IN A 8 CON IL LIBRO DI PAOLO POZZI E MACCHIONE

Sala piena e niente code. A Materia si celebrano i 100 anni dell’Autolaghi “la prima autostrada al mondo”. A introdurre la serata la redattrice di Varesenews Roberta Bertolini che ha ricordato l’importanza di questo anniversario per il territorio. A Materia per ascoltare la narrazione dell’impresa titanica compiuta da Piero Puricelli, ingegnere classe 1883 e padre riconosciuto dell’Autolaghi, sono arrivati in tanti, compresi il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri, l’assessore Daniele Bizzotto, il consigliere comunale Luca Vasoli e l’ex primo cittadino Walter Ghiringhelli. C’è infatti uno stretto legame con la cittadina del Varesotto. Il papà dell’uomo che ha progettato e realizzato l’Autolaghi, Angelo Puricelli, detto “il barba”, era nato a Castronno ed era un imprenditore stradale.

IN RICORDO DI ALEX LANGER

In tanti non conoscono Langer, il suo pensiero, le sue battaglie, le sue vittorie e le sue sconfitte. È stato uno dei primi a parlare della conversione ecologica, anticipando tanti temi che ancora oggi la politica non è in grado di gestire. Il reading di Walter Girardi, arricchito dalle evocative sonorità live ambient guitar di Federico Calandra, ha ripreso brani di Langer, di Pippo Civati ed altri autori che hanno raccontato la storia del politico fondatore dei versi italiani.

CREATIVA E FARE TEATRO RIEMPIONO MATERIA

Una serata all’insegna del cinema, della fotografia e della creatività ha ieri, sabato 22 febbraio, riempito la sala di Materia, spazio libero di VareseNews, per l’anteprima di L’Obiettivo, il prequel del collettivo Creati.Va in collaborazione con F.A.R.E. Teatro. Il cortometraggio, basato sui racconti di Fabio Corradi, ha conquistato il pubblico con una combinazione di ironia e mistero.

PROTAGONISTI IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI

Numerosi rappresentanti del mondo del volontariato si sono riuniti giovedì 20 febbraio a Materia, per partecipare all’incontro “Comunicare il volontariato”, promosso in collaborazione con CSV Insubria. L’evento ha offerto un’importante occasione di confronto su come raccontare in modo più efficace le attività delle associazioni.

IL LAVORO AL CENTRO DEL PRIMO EVENTO BUSINESS

È stata Confapi Varese, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Synergie, a organizzare il primo evento business a Materia, il nuovo hub di Sant’Alessandro, frazione di Castronno, dove ha sede VareseNews. L’occasione è stata un approfondimento sulla nuova normativa in tema di lavoro, il cosiddetto “Collegato lavoro”, approvato a dicembre 2024, dopo un percorso durato un anno e mezzo.

PRENOTATE QUI LABORATORI E NUOVO SPETTACOLO DI AL BORDE

Dopo il grande successo della prima, Al Borde tornerà a Materia il 15 marzo con un nuovo spettacolo. Sarà frutto del loro percorso artistico, ma anche dei risultati dei tre laboratori che si terranno sempre nello spazio di Sant’Alessandro a febbraio.

