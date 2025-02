Successo a Materia per l’anteprima di “L’Obiettivo”

Una serata all’insegna del cinema, della fotografia e della creatività ha ieri, sabato 22 febbraio, riempito la sala di Materia, spazio libero di VareseNews, per l’anteprima di L’Obiettivo, il prequel del collettivo Creati.Va in collaborazione con F.A.R.E. Teatro. Il cortometraggio, basato sui racconti di Fabio Corradi, ha conquistato il pubblico con una combinazione di ironia e mistero.

Girato tra Varese e la Valle del Lanza, in particolare al Mulino del Trotto, il film racconta la storia di un gruppo di fotografi, Un Scatto e Via, alle prese con le difficoltà della promozione artistica. Una svolta inattesa cambia però le loro sorti: una misteriosa telefonata li coinvolge in un intrigo che li trasforma in veri e propri agenti segreti, impegnati a documentare un enigmatico scambio di documenti.

Particolarmente apprezzato anche il momento della consegna delle foto-locandina ai collaboratori del cortometraggio, un simbolico riconoscimento per il loro contributo.

L’evento si è concluso con un rinfresco offerto da Creati.Va, occasione perfetta per confrontarsi con i protagonisti del progetto e approfondire il processo creativo che ha portato alla realizzazione del corto. Ma L’Obiettivo è solo l’inizio: il prequel apre la strada a una serie di episodi che prenderanno vita nei prossimi mesi, pensati per una diffusione sulle piattaforme social.

Durante la serata, il regista Fabio Corradi ha inoltre lanciato un appello: chiunque voglia partecipare ai prossimi episodi, sia davanti che dietro la macchina da presa, è il benvenuto.