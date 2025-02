A Materia grande partecipazione all’incontro “Comunicare il volontariato”

Numerosi rappresentanti del mondo del volontariato si sono riuniti giovedì 20 febbraio a Materia, il nuovo spazio culturale di VareseNews, per partecipare all’incontro “Comunicare il volontariato”, promosso in collaborazione con CSV Insubria. L’evento ha offerto un’importante occasione di confronto su come raccontare in modo più efficace le attività delle associazioni.

Ad aprire l’incontro, dopo i saluti istituzionali di Martino Villani, direttore di CSV Insubria è stato Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che ha presentato Materia come un luogo di cultura e scambio, non strettamente dedicato al sociale, ma capace di accoglierne e valorizzarne le tematiche. “Aprire un percorso come questo – ha sottolineato Giovannelli – significa non solo offrire alle associazioni strumenti per raccontarsi meglio, ma anche creare nuove opportunità di collaborazione con CSV Insubria e il mondo dell’informazione”.

Durante l’evento, Eva Pugina, Referente Comunicazione CSV Insubria, ha illustrato l’impegno del centro di servizio a supporto della comunicazione nel volontariato, sottolineando l’importanza di raccontare il proprio operato con strumenti efficaci. “L’obiettivo – ha spiegato Pugina– è fornire strumenti pratici affinché le associazioni possano confezionare notizie da diffondere. Per questo, il 6 marzo si terrà un nuovo incontro formativo per offrire le competenze di base necessarie.”

Il dibattito ha poi lasciato spazio a un momento di confronto, durante il quale è emersa la necessità di un supporto strutturato per chi opera nel volontariato. “Non è detto che chi fa volontariato sappia anche comunicare – ha osservato uno dei partecipanti – ed è importante che i media ci aiutino a far conoscere le nostre attività.”

L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso che nei prossimi mesi vedrà nuovi appuntamenti dedicati alla comunicazione nel volontariato.