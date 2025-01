“Comunicare il volontariato”: a Materia un incontro per gli enti del terzo settore con CSV Insubria

Giovedì 20 febbraio ore 17:30 un incontro per approfondire le esigenze comunicative nel non profit e offrire strumenti utili. Ingresso gratuito, richiesta prenotazione

Un incontro, un obiettivo: dare voce al volontariato. A Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, è in programma per giovedì 20 febbraio un incontro con CSV Insubria per affrontare il tema delle strategie di comunicazione efficaci.

Nati nel 1997 i Centri di Servizio per il Volontariato hanno come missione quella di sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e promuovere la cultura della solidarietà.

L’incontro si terrà giovedì 20 febbraio alle 17:30 a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews in Via Confalonieri 5 a Castronno, e sarà ad ingresso libero.

Aperto a tutte le associazioni di Varese e provincia, l’evento mira a essere un’occasione di confronto e soprattutto di dialogo con le realtà del territorio. L’obiettivo sarà quello di ascoltare le necessità per individuare le migliori strategie e strumenti pratici necessari per dare voce al volontariato e al lavoro che gli enti svolgono ogni giorno a favore della comunità.

La nuova iniziativa organizzata da VareseNews e CSV Insubria, si propone quindi come un promotore per futuri incontri e occasioni di comunicazione con le associazioni del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che puoi effettuare cliccando qui

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it