A Materia si cammina e canta. Ottima anche la seconda settimana di eventi

Gli spalti con tante bambine e bambini, i cori per le canzoni più note, ma anche per tutte le altre. Sul palco tanti ospiti condotti dalla “veterana” Stefania Radman fondatrice di Divano & Sanremo per seguire il più popolare tra i festival.

Si chiude con questa immagine la seconda settimana delle iniziative a Materia. Tante persone, diverse proposte, i corsi, le persone che bussano per fare la tessera di Anche io e tante richieste. Il team che sta lavorando al progetto, insieme alla redazione di VareseNews, sperimenta giorno dopo giorno quanto il progetto si avvicini alle reali esigenze delle persone.

I CAMMINI PROTAGONISTI CON MONICA NANETTI

Si chiude con una serata in allegria la seconda settimana degli eventi a Materia. Eravamo partiti con un’iniziativa legata al viaggiare, o più correttamente al camminare. Monica Nanetti autrice del libro 100 itinerari di Terre di mezzo, una sorta di compendio dei principali cammini in Italia, ha duettato con il direttore Marco Giovannelli raccontando la sua esperienza di cammino. Una serata con la partecipazione di oltre 120 persone.

IL FESTIVAL CON DIVANO & SANREMO

Da martedì protagonista è stato Sanremo con il clou nelle ultime tre serate in cui a Materia le luci si sono spente sempre dopo le due di notte. Partenza il giovedì sera con Andrea Chiodi come ospite speciale. La visione della serata Cover di venerdì si è rivelata un successo, con tante persone che si sono divertite a cantare i brani scelti dagli artisti e hanno votato esibizioni e outfit. Tra i “divanisti” sul palco erano presenti Stefano Redaelli, autore televisivo e studioso del festival di Sanremo, Anna Botter, comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip e Stefano Morandini aka “Loste” organizzatore di eventi di giorno e musicista/tasso del male di notte.

La serata della finalissima ha visto la partecipazione anche della SanremoGangBand, il collettivo di intrattenimento musicale e satirico che ha condotto una diretta social e live, regalando al pubblico un commento alternativo e coinvolgente sullo show più atteso dell’anno.

In tutte le serate abbiamo avuto un supporto dalla Coop San Luigi di Varese che ha fornito le box con acqua, succhi, dolcetti e prodotti preparati da loro. Una collaborazione che rende doppiamente buoni gli appuntamenti perché c’è anche una finalità sociale, così come con il collettivo coordinato da Tonia Calabrese con le ragazze di Varese in maglia che hanno sferruzzato dei cuscini colorati per riaccendere le luci nella dodicesima cappella del Sacro monte.

LE IMMAGINI PIU’ INTENSE DI QUESTE PRIME DUE SETTIMANE

Materia è uno spazio aperto, come andiamo ripetendo da mesi. Le serate di Sanremo lo hanno dimostrato in pieno. Così come tante altre situazioni che si sono aperte in questi primi giorni di attività.

Ci sono due immagini molto forti che appaiono in questi primi giorni di vita pubblica a Materia. La prima riguarda una giovane mamma con il suo piccolo di poco meno di un anno. Si è interessata da subito al nostro spazio chiedendo di poterne usufruire insieme con la sua amica anche lei mamma. Lei aspetta un altro bambino che nascerà tra pochi mesi e probabilmente sarà il primo neonato di Materia.

La seconda riguarda una ragazza che lavora all’osteria proprio di fronte al nostro spazio. Sabato sera ha chiesto se fosse possibile venire a studiare da noi visto che fa l’università e quando fa il turno ha tempo, ma non un luogo dove stare.

L’emozione più grande insieme con Sanremo è arrivata da Al Borde. Un progetto molto forte, intenso, non solo spettacolo. Un lavoro che abbiamo incrociato grazie a belle energie in campo. Loro hanno un format interessante con una ricerca, condivisione e poi performance con le donne con podcast, teatro, laboratori. Sono splendide e non perdetevi il secondo spettacolo il 15 marzo. Un incontro che permetterà sviluppi positivi per tutti.

Dopo il grande successo della prima, Al Borde tornerà a Materia il 15 marzo con un nuovo spettacolo. Sarà frutto del loro percorso artistico, ma anche dei risultati dei tre laboratori che si terranno sempre nello spazio di Sant’Alessandro a febbraio.

