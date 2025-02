A Materia una serata da tutto esaurito con Monica Nanetti e i “Cammini d’Italia”

Materia ha registrato il tutto esaurito per l’incontro con Monica Nanetti, autrice di Cammini d’Italia, che nella serata di lunedì 10 febbraio ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso cento itinerari per scoprire il Paese a passo lento. Un evento che ha visto la partecipazione di numerose persone, tutte affascinate dalle storie e dai racconti di chi il cammino lo vive e lo racconta.

Nanetti ha condiviso la sua esperienza personale del cammino come una dimensione di libertà e creatività: «Il cammino ti riconduce alle necessità di base: dove dormire, cosa mangiare. Questo libera la mente. Quando cammino, dopo un po’, smetto di pensare, e le idee arrivano da sole. Ora che ho ripreso, sento il bisogno di camminare, di lasciare che la testa vada per conto suo, e automaticamente creo, mi vengono nuove intuizioni. Il cammino è una risorsa che abbiamo a portata di piede e che non utilizziamo abbastanza».

Un concetto che si riflette anche nella realizzazione del libro Cammini d’Italia (Terre di Mezzo Editore), nato dal lavoro di un team di camminatori esperti, che hanno selezionato e testato ogni percorso: «Quando abbiamo iniziato a lavorare al libro, ci siamo chiesti: ‘Esistono davvero cento cammini in Italia?’ Alla fine, ne abbiamo persino dovuti lasciare fuori alcuni. Ogni percorso scelto ha una storia, un filo logico che lo lega a una narrazione più ampia. Non è solo una questione di bellezza del tracciato, ma di ciò che rappresenta. C’è sempre un elemento narrativo che coinvolge emotivamente».

Tra i cento itinerari raccontati, trova spazio anche la Via Francisca del Lucomagno, il percorso che, nel suo tratto italiano, collega Lavena Ponte Tresa a Pavia lungo 135 km di storia e natura.

