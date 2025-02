Tutti canterini nell’Agorà di Materia per la serata Cover a Sanremo

Cosa serve per passare una bella serata davanti alla Tv? Un bel programma, magari con della buona musica, qualche buon amico intorno e la voglia di sorridere insieme.

Se poi il programma è Sanremo, il piatto è quasi pronto per essere servito, vista l’amore nazional popolare per la kermesse.

Noi ci abbiamo messo la location: il nostro Agorà, il “Divano e Sanremo” della nostra Stefania Radman e lo sguardo degli esperti suoi ospiti ed ecco il risultato: gli spazi di Materia, della nostra nuova redazione si sono riempiti di musica.

Tra i “divanisti” sul palco erano presenti Stefano Redaelli, autore televisivo e studioso del festival di Sanremo, Anna Botter, comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip e Stefano Morandini aka “Loste” organizzatore di eventi di giorno e musicista/tasso del male di notte.

La serata delle Cover di Sanremo a Sant’Alessandro è stato un susseguirsi di canzoni cantate, battimani, palette per votare le esibizioni e gli outfit, commenti e risate. Qualcuno ha improvvisato anche un balletto e i bambini presenti si sono dimostrati attenti giudici della gara.

Per tutta la settimana Materia ha aperto le porte per una visione comunitaria del festival sanremese, presentando il nuovo hub anche a tanti che non lo avevano ancora visto. Un momento per stare insieme e riempire di musica e voci – stonate o intonate che importa – questi spazi.

Grande attesa per la finalissima di domani: per prenotarsi è possibile cliccare qui.