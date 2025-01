Festival, divani e chiacchiere: a Materia guardiamo il Festival di Sanremo

Sarà una settimana tutta dedicata a Sanremo quella che vedrà illuminarsi la sede di Materia Spazio Libero dall’11 al 15 febbraio.

Nella settimana del 75esimo festival della canzone italiana infatti, ogni serata sarà dedicata alla visione e all’approfondimento della grande kermesse che tiene incollata al televisore tutta l’Italia.

Si partirà da martedì 11, la giornata d’apertura del Festival di Sanremo: a Materia non solo vedremo la serata dal maxischermo, ma saluteremo Adelia Brigo che sarà inviata nella Città dei Fiori per Varesenews da giovedì per raccontarci il dietro le quinte del Festival. A lei – nelle lunghe pause pubblicitarie – La Giornalista Stefania Radman o anche qualche aneddoto degli anni passati: per lei infatti è il quarto Festival da inviata.

Mercoledì 12, che a Materia è la “serata cinema” alle 20 verrà proiettato il documentario Sanremo dietro la quinta, il docufilm di Leonardo Lo Frano che racconta il dietro le quinte della quinta – e ultima – edizione di Sanremo edizione Amadeus. Tra ricordi, interviste da backstage, spezzoni di prove vedremo il festival da un’altra angolazione, con una chicca in più: il suono in presa diretta, che permette di sentir cantare gli artisti con la voce a cappella sul palco del Teatro. Dopo il docufilm, guarderemo insieme la seconda serata del Festival di Sanremo

DA GIOVEDÌ ALLA FINALE ARRIVA A MATERIA DIVANO & SANREMO, IL FESTIVAL COME AVRESTE VOLUTO VEDERLO

Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 alle 20.30 “Divano & Sanremo” con LaRadman: guardiamo insieme il festival con ospiti, esperti e amici partendo dall’esperienza dello storico gruppo facebook “Divano&Sanremo”, fondato dalla giornalista di Varesenews Stefania Radman. Una visione interattiva, con votazioni e sorprese per il pubblico e tante chiacchere: perchè, diciamocelo, il festival di Sanremo visto da soli e senza poter commentare è noiosisssimo…

Tra i “divanisti” sul palco ci saranno Stefano Redaelli, autore televisivo e studioso del festival di Sanremo, Anna Botter, comunicatrice e poetry slammer nonchè esperta di gossip e Stefano Morandini aka “Loste” organizzatore di eventi di giorno e musicista/tasso del male di notte. Ma protagonisti saranno anche i partecipanti alle serate, che giudicheranno, voteranno, commenteranno gli artisti e i loro outfit armati di palette e riviste con i testi delle canzoni.

E, poichè non siamo riusciti a trovare un divano da 50 posti, ci siamo procurati anche tanti cuscini colorati, per chi parteciperà alle serate: sono i cuscini realizzati da Varese in Maglia nell’ambito del progetto “Una luce per il Sacro Monte” che sta raccogliendo fondi per illuminare la XII cappella della via Sacra varesina: se vi piacciono, a fine serata potrete portarli via lasciando un’offerta.

INGRESSO LIBERO, MA BISOGNA ESSERE TESSERATI

Per tutti gli eventi di Sanremo, come per tutti gli eventi di Materia in generale, per partecipare è necessario essere tesserati a Materia: il costo è di 15 euro e vale per tutto il 2025. Per i già tesserati, dunque l'ingresso è libero previa prenotazione. Le tessere possono essere fatte anche nella serata stessa dell'evento. E' comunque necessaria la prenotazione.

Ingresso con tessera dell’Associazione Anche Io. L’iscrizione è al costo di 15 euro e ha validità fino al 31 dicembre 2025 e ti consente l’accesso a tutte le serate di Materia. L’iscrizione può essere effettuata in loco, oppure tramite preiscrizione compilando il seguente modulo: preiscrizione (da stampare e consegnare a Materia insieme alla quota associativa per completare l’iscrizione).

