Festival di Sanremo 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla 75esima edizione

Manca poco alla 75esima edizione del festival di Sanremo, la kermesse della musica italiana che si terrà al teatro Ariston come ogni anno dal 1977. Tutto pronto per uno dei eventi televisivi e culturali più seguiti in Italia. Cinque serate di musica e spettacolo dove protagonista è la musica ma non solo. Ospiti, eventi collaterali, gossip, abiti e molto altro fanno parte di un grande evento mediatico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul festival di Sanremo 2025.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2025

Il festival della canzone italiana si terrà in cinque serate, dall’11 al 15 febbraio 2025. Le serate hanno inizio alle 20.40 in diretta su RaiUno e vedono la conduzione di Carlo Conti.

Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025

Sono in tutto 29 i cantanti (dopo il ritiro di Emis Killa) che si esibiranno sul palco dell'Ariston, 27 big e 3 artisti provenienti da Sanremo Giovani. I nomi dei 27 big in gara sono stati condivisi con il pubblico.

Ecco i big in gara:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Bresh – La tana del granchio

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Emis Killa – Demoni (ritirato)

Fedez – Battito

Francesca Michielin – Fango in Paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Giorgia – La cura per me

Irama – Lentamente

Joan Thiele – Eco

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Marcella Bella – Pelle diamante

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Modà – Non ti dimentico

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Rkomi – Il ritmo delle cose

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Rose Villain – Fuorilegge

Sarah Toscano – Amarcord

Serena Brancale – Anema e Core

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Gli artisti provenienti da Sanremo Giovani sono 3 e sono i Santi Francesi, Clara Soccini – cantante di Travedona Monate e i Bnkr44.

Le nuove proposte in gara a Sanremo 2025

Quattro “stelle”, nella categoria Nuove Proposte, si aggiungono così ai 29 “Big” in gara per il 75° Festival della Canzone Italiana, in diretta su Rai 1 (ma anche Rai Radio2 e RaiPlay). Le quattro Nuove Proposte, uscite vincitrici dal contest Rai, condotto dalla coppia Conti-Cattelan, sono Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba, Vale Lp e Lil Jolie.

La serata dei duetti e delle cover 2025: chi canta con chi

Elodie e Achille Lauro– A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè.

Rkomi e Francesca Michielin– La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Noemi e Tony Effe– Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Giorgia e Annalisa– Skyfall di Adele.

Massimo Ranieri e i Neri per Caso– Quando di Pino Daniele.

Rocco Hunt e Clementino– Yes, I know my way di Pino Daniele.

Bresh e Cristiano De André– Crêuza de mä di Fabrizio De André.

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band– Il pescatore di Fabrizio De André.

Rose Villain e Chiello– Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia– L’anno che verrà di Lucio Dalla.

Lucio Corsi e Topo Gigio– Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Fedez e Marco Masini– Bella stronza di Marco Masini.

Coma Cose e Johnson Righeira– L’estate sta finendo di Righeira.

Clara con Il Volo– The Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

Emis Killa e Lazza– 100 messaggi di Emis Killa.

Francesco Gabbani e Tricarico– Io sono Francesco di Tricarico.

Gaia e Toquinho– La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni.

Irama e Arisa– Say Something di Christina Aguilera.

Joan Thiele e Frah Quintale– Che cosa c’è di Gino Paoli.

Marcella Bella e i Gemelli Lucia– L’emozione non ha voce di Adriano Celentano.

Modà e Francesco Renga– Angelo dei Modà.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso– If I Ain’t Got You di Alicia Keys.

Sarah Toscano e Ofenbach– Overdrive di Ofenbach.

Shablo e Neffa– Aspettando il sole di Neffa.

Simone Cristicchi e Amara– La cura di Franco Battiato.

The Kolors e Sal Da Vinci– Rossetto e caffè di Peppino Di Capri.

Willie Peyote, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga– Un tempo piccolo di Franco Califano.

I CO-Conduttori del Festival di Sanremo 2025

Ecco come saranno suddivisi i protagonisti delle cinque serate del Festival:

Prima serata: Carlo Conti salirà sul palco in solitaria per dare il via alla competizione. Sarà una serata intensa, con l’esibizione di tutti i 30 artisti in gara. Non sono esclusi, però, colpi di scena: Carlo potrebbe convincere due suoi grandi amici a raggiungerlo sul palco.

Seconda serata: Carlo sarà affiancato da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Terza serata: Sarà il turno di Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, pronte a portare brio e fascino alla conduzione.

Quarta serata (serata cover): Protagonisti saranno Geppi Cucciari e Mahmood, per una serata dedicata alla reinterpretazione di grandi successi della musica italiana.

Quinta serata (finale): La conduzione sarà affidata al trio composto da Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, per accompagnare il pubblico fino alla proclamazione del vincitore.

