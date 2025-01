Speciale Sanremo: a Materia guardiamo insieme il Festival

Un’occasione per guardare insieme il Festival della Musica Italiana, tra commenti, ospiti e il Divano della Radman

Ti aspettiamo a Materia per guardare tutti insieme Sanremo!

Martedì 11

Guarda insieme a noi la prima giornata del festival

Ore 20.30

Sarà un Sanremo molto varesino l’edizione 2025: con due cantanti in gara – Clara Soccini e Tormento – e una inviata speciale, la nostra Adelia Brigo, che partirà per la sua quarta missione nella città del festival. Prima della sua partenza però, vedremo insieme con lei le canzoni in gara e ci faremo raccontare il “dietro le quinte” di Sanremo e l’atmosfera del festival, con qualche sorpresa.

Giovedì 13, Venerdì 14, sabato 15

Il festival di Sanremo sul Divano di Materia

Ore 20.30

Sanremo è una cerimonia collettiva che ci unisce tutti nella chiacchiera: sulle canzoni, sui vestiti, sui conduttori… per questo è piu bello vederlo insieme! Approfittiamo del grande schermo di Materia per farne un rito collettivo, nelle ultime e più importanti giornate, prendendo spunto dal gruppo Facebook di uno dei redattori di Varesenews, Stefania Radman, che gestisce il gruppo “Divano & Sanremo” da 15 anni: a commentare con noi ci saranno alcuni degli “esperti” del Divano, ma anche i partecipanti alla serata con sondaggi, palette di gradimento, e molto altro.

Ingresso libero.