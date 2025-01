Fantasanremo 2025: torna il gioco più pazzo del Festival con la lega di VareseNews

Il Festival di Sanremo è alle porte, e con esso ritorna anche Fantasanremo, il gioco che negli ultimi anni ha trasformato il palco dell’Ariston in un bizzarro campo di battaglia all’insegna di bonus, malus e divertimento.

E anche quest’anno VareseNews conferma la sua partecipazione con una lega dedicata: non potremmo mancare alla pazza sfida a colpi di cadute dalla scala e “scapezzolate” seguendo le performances delle formazioni dei lettori.

LE REGOLE DEL GIOCO

Il regolamento del Fantasanremo 2025 contiene qualche novità rispetto agli anni passati: ogni giocatore ha a disposizione 100 “baudi”, la valuta ufficiale del gioco, per acquistare una squadra composta da 7 artisti in gara al Festival. Questa è infatti la prima novità: oltre ai 5 Titolari sono previste 2 Riserve, con un Capitano che avrà un ruolo fondamentale, poichè i suoi bonus e malus raddoppieranno, influenzando in maniera decisiva la classifica finale.

Proprio perchè ci sono due cantanti “in panchina”, la formazione della squadra durante la settimana del Festival è modificabile ogni giorno, adattandola alle serate. In particolare, è possibile modificare la formazione sostituendo tra loro Titolari e Riserve e nominando un nuovo Capitano tra i Titolari durante la settimana del Festival: ogni giorno da mercoledì 12 febbraio a sabato 15 febbraio dalle 8 alle 20.

Bonus e malus saranno attribuiti non solo per la posizione in classifica, ma anche per eventi curiosi o spettacolari, come dirigere l’orchestra con un maestro celebre, indossare outfit particolari o ottenere una standing ovation del pubblico. Tra i più curiosi (e remunerativi!) C’è per esempio “Sedare una rissa in diretta” (25 punti), un outfit o accessorio piumato (10 punti), ma ci sono anche bonus giornalieri, che verranno svelati di volta in volta, e vanno ricordati anche i malus, che possono far perdere molti punti: come i 15 che prendono il volo se il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione. E’ un malus anche vestirsi totalmente di nero, una scelta che fa perdere 5 punti: ci aspettiamo perciò degli outfit con un tocco di colore.

QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO

LA LEGA DI VARESENEWS

VareseNews vi invita a partecipare alla lega ufficiale, un’occasione per condividere insieme la passione per Sanremo in maniera divertente e competitiva. I nostri giornalisti stanno già schierando le loro formazioni, e attendono quelle dei lettori: nel corso del festival commenteranno le migliori e le peggiori prestazioni, anche e soprattutto durante le serate che abbiamo organizzato a Materia per l’occasione: qui guarderemo infatti il festival insieme, in maniera interattiva, in serate gratuite per i possessori della tessera di Materia.

COME SI PARTECIPA AL FANTASANREMO 2025

Per partecipare si accede al sito ufficiale di Fantasanremo o si entra nella App, si crea la prima squadra – quella che parteciperà al cosiddetto “campionato mondiale” – e da li sarà possibile crearne fino 5 squadre e fino a 5 leghe (ossia “campionati” più piccoli a cui partecipano gruppi di amici o parenti o comunità) con il tuo account la prima delle quali, – ti diamo un consiglio spassionato… – potrebbe essere quella di Varesenews già creata.

C’è tempo fino al 10 febbraio 2025 (cioè il giorno prima del Festival) per partecipare. Dopodichè, si vede come va a finire: Chi conquisterà il titolo di campione della nostra lega?