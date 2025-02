Da “Perdo ogni anno” a “I Love Peppe Vessicchio”: i più curiosi nomi della lega di Varesenews a Fantasanremo

Il FantaSanremo non è solo una sfida all’ultimo bonus tra artisti e squadre di appassionati, ma anche un’occasione per scatenare la fantasia con i nomi delle squadre partecipanti.

E anche nella Lega di VareseNews, che conta per ora 71 iscritti, alcuni nomi spiccano per ironia e originalità.

SQUADRE NELLA LEGA DI VARESENEWS: I PIÙ SPIRITOSI (PER ORA)

Per alcuni dei partecipanti alla Lega di Varesenews, il FantaSanremo è una tradizione che si ripete ogni anno con una costante: la sconfitta. E lo dichiarano già dal nome della loro squadra come “Perdo ogni anno” di “AgOo23” o “I raramente vincenti” di Chiara ma anche “Mainz una gioia” di “acait97”. In compenso c’è chi si definisce “Pronti a vincere” come Giovix 89: un motto motivazionale o un’autoironia latente?

Per altri, Sanremo non è solo un evento atteso, ma un’esperienza che sembra non finire mai. “Non ci passa più“, scrive con rassegnazione Sonia, anticipando cinque serate di maratona canora.

Un’altra fonte d’ispirazione sono i giochi di parole legati al cibo forse grazie anche alla concomitanza di Masterchef su Sky. Tra le scelte più curiose infatti c’è: “Cardamomo o elicriso?” di Elicriso o cardamomo? (è il nome del partecipante) una scelta da veri intenditori di spezie o da fanatici del Talent, che ormai è diventata una gara sofisticatissima, tra crumble di nonsisacosa e alghe giapponesi, oltre all’ormai immancabile cardamomo. Nome “sospetto” è anche “Brunorisotto” di laelesarto: una citazione di Burno Barbieri o un omaggio a Brunori Sas, con un tocco di cucina? Più comprensibili invece le squadre “Tortellini’s” del Cristiavella Team e “Mozzarelle” di Letizia.

Non potevano mancare i riferimenti a volti noti del Festival e della musica come “Guè Seregno” di Maffio, un gioco di parole che mescola il rapper con la città brianzola e “I love Peppe Vessicchio” di Saras (perché il maestro Vessicchio merita sempre amore…). Testimone di una fede incrollabile nel Festival è invece “Santafanremo” di lisss0700.

