Travedona Monate, tutti al Santamanzio per tifare Clara Soccini

Anche quest’anno Travedona Monate si prepara a tifare per la sua Clara in gara per il secondo anno di fila al Festival di Sanremo. Il Cinema Teatro Santamanzio ospiterà due serate speciali per permettere ai cittadini di riunirsi e tifare insieme per l’artista originaria del comune varesotto.

Gli appuntamenti sono fissati per martedì 11 febbraio 2025 alle 21 con la serata di apertura del Festival e sabato 15 febbraio 2025 alle 21 con la finale della manifestazione.

L’ingresso sarà gratuito, un’opportunità per tutti i sostenitori di Clara Soccini di condividere le emozioni del Festival in un’atmosfera coinvolgente e comunitaria. Un’iniziativa che riprende l’entusiasmo dello scorso anno, quando l’intero paese si era stretto attorno alla giovane cantante per sostenerla nel suo percorso sanremese.

L’attesa per il Festival è grande e la comunità di Travedona Monate non vede l’ora di fare il tifo per la propria artista, sperando di poter festeggiare insieme un importante traguardo.