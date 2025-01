Sale le “febbre” per il ritorno di Clara Soccini a Sanremo. “Non vedo l’ora”

Una piccola anticipazione di quella che sarà la sua seconda volta in gara al Festival di Sanremo. Ad un anno di distanza dal suo debutto sul palcoscenico più famoso dell’Ariston, Clara Soccini torna in gara e lo fa con il brano “Febbre”. «Non vedo l’ora di tornare su quel palco e sono molto contente di questo nuovo inedito».

Prodotto da Durdust con lo “zampino” di Madame, il brano, si legge nella presentazione, “È stato concepito come se fosse un film articolato in quattro scene principali e ognuna evoca un mondo sonoro distinto che si alterna e si evolve”.

E ancora: “parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. “Febbre” racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende”.

La cantante di Travedona Monate, comune del Varesotto che si sta preparando nuovamente a tifare per lei (il Teatro SantaManzio sarà aperto il sabato sera e durante la prima serata di esibizione di Clara) torna quindi sul palco con un pezzo prodotto da Dardust – musicista e produttore che lo scorso anno ha lavorato al brano La Noia di Angelina Mango – , dove sembra esserci anche lo “zampino” di Madame e nato dalla scrittura di Federica Abbate. Ma Travedona Monate viene anche citata per l’ultimo progetto che ha inaugurato, l’Aula dei Sogni, proprio nella scuola elementare che ha frequentato da bambina.

L’attenzione è poi sulla serata di venerdì 14 febbraio, quella dedicata alle cover, dove Clara ha scelto di esibirsi sulle note della hit internazionale “The sound of silence”, accompagnata dal trio italiano Il Volo. Sul palco con lei ci saranno quindi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. «Li ho conosciuti questa estate, in particolare ho cantato un pezzo all’Arena di Verona con Gianluca. Per me quello è stato un momento bellissimo. Quando è stato il momento di decidere con chi duettare a Sanremo non potevo che pensare a loro».

Clara inoltre racconta che durante la settimana del Festival di Sanremo, nella città ligure, sarà allestito uno spazio d’incontro: la “Farmacia dell’amore”. Ovvero un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore per se stessi, alla conoscenza di sé e a momenti di svago più leggeri e divertenti. «Un luogo dove poter parlare di se stessi, di piccoli e grandi temi, problemi. Proprio come canto nella canzone». Un luogo dove verranno offerte sedute gratuite di ascolto della durata di 30 minuti. Inoltre, verranno affrontate delle tematiche legate all’educazione sessuale e affettiva, così come alla libertà e alle relazioni insieme a MySecretCase, che sarà media partner e presenzierà all’interno della “Farmacia dell’Amore”, realizzando, per l’occasione, anche un podcast.

Clara Soccini, reduce da molti singoli di successi, “Ragazzi Fuori” (disco d’oro), la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino), “Ghetto Love” (disco d’oro) e da un anno di tantissime novità e progetti è dunque pronta ad una nuova avventura. E la Città dei Fiori l’attende.

