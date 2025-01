Clara Soccini ritorna nella sua vecchia scuola di Travedona per inaugurare “l’Aula dei sogni”

È stata una giornata speciale alla scuola primaria di Travedona Monate, quella di oggi martedì 21 gennaio. Clara è ritornata tra i banchi e le aule della sua vecchia scuola elementare – che nel frattempo ha cambiato edificio – per l’inaugurazione della nuova Aula dei sogni.

La cantante vincitrice di Sanremo Giovani 2023 – che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, sarà in gara tra i big dell’Ariston – ha scelto di ritornare nel suo paese natale per fare una sorpresa inaspettata agli alunni sostenere il progetto educativo di Pan di Stelle Sogna e credici fino alle stelle con l’obiettivo di «incoraggiare i più piccoli a sognare in grande».

Arrivato alla seconda tappa, il progetto di Pan di Stelle in collaborazione con D&F toccherà un totale di 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia. Oltre a Clara, gli altri “special ambassador” sono la tennista Jasmine Paolini, lo street artist Giulio Rosk e l’aspirante astronauta Linda Raimondo. Per ogni tappa i «Dreamers» tornano nella scuola che frequentavano da bambini per inaugurare le Aule dei sogni, spazi arricchiti con strumenti musicali, libri e materiali creativi, ideati e donati da Pan di Stelle per regalare alle scuole un ambiente dedicato ai sogni, al confronto e alle passioni.

«I sogni sono stelle che illuminano il cammino. Non smettete mai di sognare, perché ogni sogno, grande o piccolo, ha il potere di trasformare il mondo intorno a voi». Con queste parole Clara ha voluto incoraggiare i ragazzi a coltivare le proprie aspirazioni e a credere nella forza dei loro desideri.

Il 52% DEI RAGAZZI DESIDERA UN LAVORO CHE RENDA FELICI: SUL PODIO LE PROFESSIONI DIGITALI

La ricerca “I sogni dei ragazzi per il proprio futuro”, condotta da Astra Ricerche per Pan di Stelle ha analizzato le aspirazioni dei ragazzi, focalizzandosi sul lavoro ideale, sull’influenza delle figure di supporto e sul ruolo della scuola. Tra i principali desideri emersi un lavoro gratificante (51,9%), la creazione di una famiglia felice (47,3%), mantenersi in salute per tutta la vita (44,6%) e l’ambizione di contribuire a migliorare il mondo (32,8%). Le professioni più ambite dai ragazzi mostrano una grande varietà di interessi. Il 20,8%predilige lavori legati a Internet e ai social media, come lo youtuber, l’influencer o videogiocatore professionista, seguiti dalle carriere di scienziato o ricercatore(18,0%) e dallo sport(17,6%), con una netta preferenza per il ruolo di calciatore(11,4%).

Il mondo dello spettacolo attira il 17,1% dei giovani, in particolare le bambine tra i 7 e i 9 anni, che sognano di diventare cantanti e musicisti (8,6%) o attori(6,8%). Anche il ruolo dell’artista(15,6%) è molto desiderato, insieme a professioni come il veterinario (14,3%), il medico o infermiere(14,2%) e l’insegnante(13,5%). Tra le aspirazioni emergono anche il pilota di aereo(11,5%) e l’astronauta (7,5%).Guardando al futuro, il desiderio più grande è un mondo senza odio ,conflitti e guerre (55,2%). Seguono l’aspirazione a un mondo più sicuro e rispettoso dell’ambiente(39,2%) e a un mondo equo, con pari opportunità intese come risultati personali basati sull’impegno(37,9%, con picchi tra i 13-14enni).Infine, dovendo indicare il sogno più grande per la loro vita, i ragazzi desiderano viaggiare di più (22,2%), avere tanti amici (18,5%)e trascorrere più tempo con la famiglia (17,2%).