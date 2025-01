Tutti gli eventi di febbraio a Materia, nuovo spazio libero di VareseNews

Un mese di cultura e intrattenimento: a Materia un calendario ricco di viaggi, cinema, incontri e musica. Si parte lunedì 3 febbraio con Carlo Meazza e “Un viaggio per immagini sul Monte Rosa”. Il pdf con il programma

Iniziano le danze e Materia apre le sue porte a un mese ricco di proposte e appuntamenti. Il calendario sarà caratterizzato da quattro rassegne:

Lunedì troverete sempre una proposta di Viaggio, dal locale, come il Lago Maggiore, il Monte Rosa fino a uno sguardo nazionale con cento diversi cammini e poi un volo a Nord verso la mitica Islanda.

CLICCA QUI PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO

Il Mercoledì è la volta del Cinema, o meglio di documentari che raccontano uno spaccato d’Italia. Si parte con una toccante storia accaduta Milano durante la Seconda Guerra Mondiale raccolta da Mario Calabresi e Silvia Nucini per passare al dietro le quinte di Sanremo; dal divano di Sanremo, tutti davanti alla televisione per la prima puntata della nuova serie di Rocco Schiavone e da lì entrare nelle cucine e nel ristorante del carcere di Bollate.

Il Giovedì è dedicato a incontri con gli autori. Partiamo con lo sport e “Le ragazze irresistibili. Le donne vincenti nello Sport italiano”, per passare poi al racconto di cento anni dell’Autostrada dei Laghi, e finire con uno sguardo alla tecnologia con “La lezione è finita. Come intelligenza artificiale, social media e realtà virtuale stanno cambiando il nostro modo di apprendere”.

Il Venerdì è a suon di musica, sia live che raccontata. L’avvio è un mix di suoni dal vivo e parole per la presentazione di un nuovo disco. Si passa poi a un vero concerto e si termina con il racconto della storia dell’hip-hop.

Nel mezzo si rinnoverà la “litania” del festival di Sanremo con proposte davvero divertenti. Dopo anni di sperimentazione e di bagordi, porteremo a Materia il “famoso” gruppo Facebook di Stefania Radman.

Febbraio poi presenta un ospite d’eccezione con un progetto sperimentale. La compagnia teatrale Al borde presenterà lo spettacolo “Quello che le donne non dicono” che avrà poi uno sviluppo con diversi incontri successivi per arrivare il mese dopo a una nuova kermesse frutto di quel percorso. Insomma un movimento attento al femminile e non solo.

