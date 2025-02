“Un sogno che si realizza”, Materia è ufficialmente aperta

Materia è aperta. In molti hanno partecipato, nel pomeriggio di sabato 1 febbraio a Sant’Alessandro di Castronno, all’inaugurazione della nuova sede di VareseNews. “Un sogno divenuto realtà”, ha ribadito il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, ringraziando chi ha contribuito alla realizzazione di questo grande progetto e ricordando che questo luogo non sarà soltanto la “casa” del giornale ma soprattutto uno spazio libero e aperto alla comunità nel senso più ampio del termine.

A Materia saranno ospitate attività culturali, iniziative, momenti formativi e di incontro. Tra il pubblico erano presenti diversi i rappresentanti delle istituzioni, aziende e associazioni del territorio, i lettori e molti amici che da tempo seguono il cammino del giornale e della redazione. Materia è “una realtà a cui va il merito di guardare al futuro”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in un video di saluto e un’occasione per riflettere sulla funzione primaria del giornalismo, contro i rischi di una società male informata e polarizzata, come ha sottolineato il prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello.

Leggi l’editoriale di Marco Giovannelli che racconta il cammino di Materia:

L’evento di sabato 1 febbraio è stato anche il momento per ricordare le persone che hanno contribuito a scrivere la storia di VareseNews e che a Materia saranno ricordate attraverso l’intitolazione degli spazi della nuova sede: Gigi Bassani, Luigi Orrigoni, Marino Bergamaschi, Clemente Ballerio, Maria Concetta Boni ,Giori Ferrazzi, Gaspare Morgione e Pier Fausto Vedani.

Collaborazione, condivisione e relazioni permettono di creare valore e di guardare al futuro con maggiore consapevolezza, come hanno ricordato nei loro interventi Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, Manuel Sgarella, responsabile dell’area business di VareseNews e Roberta Cattorini dello studio di architettura che ha curato la progettazione di Materia. L’inaugurazione è stata accompagnata dalle note della violinista Eleonora Montagnana. Dai prossimi giorni la nuova sede di VareseNews offre un ricco calendario di proposte e appuntamenti con quattro rassegne: viaggi, cinema, incontri con gli autori e musica.

