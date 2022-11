Si è spenta Maria Concetta Boni, moglie di Pier Fausto Vedani

E’ morta in poche ore, portata via da un malore improvviso, Maria Concetta Boni, moglie di Pier Fausto Vedani. Aveva 84 anni.

Maria Concetta è stata a fianco del giornalista, per lungo tempo direttore della Prealpina, per oltre sessant’anni: si erano sposati infatti il 2 settembre 1961, e da allora hanno formato una delle coppie più solide del giornalismo varesino. Brillante, spiritosa, arguta, era la perfetta compagna di vita del vulcanico “cronista” come ama ancora definirsi. Proprio in occasione del 50esimo anniversario di nozze hanno ammesso: «Non ci siamo mai addormentati arrabbiati l’uno con l’altro».

Per anni Maria Concetta è stata insegnante elementare, a Olgiate Comasco e poi a Varese. I funerali si terranno lunedì 7 novembre nella chiesa parrocchiale di Masnago, il quartiere dove Maria Concetta e Pier Fausto abitano: l’orario è però ancora da definire. Concetta verrà poi portata a Casina, il suo comune di nascita in provincia di Reggio Emilia e luogo di molte vacanze della coppia.

Tutta la redazione di Varesenews, colpita profondamente dalla notizia, si unisce al lutto di Pier Fausto e della sua famiglia.