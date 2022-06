È morto Clemente Ballerio fondatore di Elmec

All’età di 88 anni si è spento Clemente Ballerio, per tutti affettuosamente «il rag», il ragioniere. Imprenditore capace e appassionato, Ballerio nel 1971, insieme a Cesare Corti, fondò Elmec, acronimo che sta per ELaborazione MECcanografica. Un’azienda innovativa che oggi ha il suo quartier generale tra Gazzada e Brunello, dove ci sono tre unità produttive.

Clemente Ballerio con la sua visione e il suo sano pragmatismo è stato fino a pochi anni fa una colonna portante di questa straordinaria azienda, managed service provider di soluzioni IT, leader di settore a livello nazionale. Una storia d’impresa che ha contribuito a costruire lo straordinario romanzo imprenditoriale di questo territorio, che attualmente vede all’opera la terza generazione e uno sviluppo continuo dei servizi che spazia dalla stampa 3D all’energia solare. Una storia carica anche di profonda umanità per il rapporto e il legame che “il rag” riusciva a instaurare con tutti i dipendenti. Un esempio di quel capitalismo familiare italiano che ha reso e continua a rendere grande il Belpaese.

Il messaggio dei figli Rinaldo, Massimo, Vittorio e Alessandro: «Con mestizia, ma con tanta serenità vi comunichiamo che papà. “il Rag.” ci ha lasciato questa mattina. Chi di voi lo ha conosciuto e ha collaborato non farà fatica a capire la nostra gratitudine per gli insegnamenti, gli esempi e semplicemente per essere sempre stato accanto a noi. Tra i ricordi che la sua malattia gli ha lasciato fino alla fine, sicuramente la Elmec con i suoi collaboratori, di cui non ha mai smesso di chiedere e su cui farci raccomandazioni come se fosse il nostro primo giorno di lavoro.

Ancora più forte sarà da oggi il nostro impegno a raccogliere e mettere in pratica i suoi numerosi insegnamenti. Tra questi vorrei ricordare il suo inguaribile ottimismo che lo ha accompagnato fino alla fine, la generosità, e il rispetto. Buon viaggio papà e grazie».

La redazione di Varesenews è vicina alla famiglia Ballerio in questo momento di dolore.